В Тюменской области открылся новый завод по производству мороженого

Завод по производству мороженого компании «Ландис» стал первым предприятием, которое открылось в индустриальном парке «Боровский» в Тюменском районе.

Завод по производству мороженого компании «Ландис» работает только на местном молочном сырье и выпускает натуральную продукцию под брендом «Тюменский пломбир». Общий объем инвестиций в создание завода составил 127 млн рублей, на предприятии уже создано 43 новых рабочих места для жителей Тюменского района.

— Мы планируем охватить рынок Тюменской области и соседних регионов, — заявил руководитель проекта Сергей Цивищев. — Сейчас у нас запущена только одна линия, которая может работать 20 часов в сутки и производить 500 кг продукта в час. Это, с учетом выходных, порядка 200-250 тонн в месяц. Но в будущем собираемся открыть до трех производственных линий и, возможно, расширить ассортимент новыми вкусами.

В 2018 году в Боровском индустриальном парке планируется открыть еще три предприятия. Так, например, компания НПО «СибБурМаш» готовится расширить производство, чтобы выпускать новые изделия для нефтегазопромысловых предприятий, как крупных, так и мелких.