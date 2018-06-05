Завершена реконструкция обхода города Тверь

На федеральной трассе М-10 «Россия», в полном объеме запустили движение по 23-километровому участку в обход города Тверь. После реконструкции был открыт участок трассы со 156-го км по 178-й км. Завершение работ на указанных объектах существенно повысит пропускную способность участка трассы М-10 «Россия» в обход Твери. Если до реконструкции в сутки по участку беспрепятственно могло проезжать свыше 40 тыс. автомобилей, то теперь он сможет обеспечить свободный пропуск около 100 тыс. транспортных средств.

Ранее сообщалось что на реконструкцию 23-километрового участка в обход города Тверь запланированы инвестиции в размере 15,1 миллирда рублей.

В рамках реконструкции число полос на окружной Твери до Волоколамской развязки увеличили до 4-х, а до северного подъезда к Твери — до 6-ти. На 164-м км и 173-м км подрядчики построили развязки с Тургиновским и Старицким шоссе, мосты через реки Тьмака и Межурка реконструировали, как и путепровод через Октябрьскую железную дорогу.

До реконструкции участок имел 3 полосы движения, одноуровневые пересечения с другими дорогами регулировались светофорами, что нередко становилось причиной серьезных пробок, особенно на въездах в Тверь.

«Здесь построены современные развязки, установлено 46 км новых линий электроосвещения, более 20 км осевого барьерного ограждения, надземные пешеходные переходы», — отметили на открытии.

Накануне открытия Тверской окружной дороги было также запущено рабочее движение по левой части Мигаловского моста через реку Волга на 176-м км трассы М-10 и по 6-полосной эстакаде над городским проспектом 50 лет Октября. Оба объекта являются частью обхода областной столицы. Теперь транспортный поток распределен по двум мостовым конструкциям, в совокупности имеющим восемь полос движения (по четыре полосы в каждую сторону). Сейчас завершаются работы по устройству комплекса съездов, которые обеспечат безопасное транспортное сообщение с просп. 50 лет Октября и ул. Черкасской.