Две российских буровых готовы к бурению в Арктике

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31 мая «Арктическая» прибыла в Мурманск после двухмесячного перехода из Сингапура, где прошла плановый ремонт, сообщает владелец буровой «Газпром флот» в своем корпоративном издании. Свой долгий путь в российскую Арктику она проделала на борту судна-транспортировщика «Альбатрос».

Как сообщает компания, в этом году буровая будет готова к разведывательному бурению в акватории Карского моря.

Пока неясно, где конкретно запланированы буровые работы, но, вероятно, это будут лицензионные участки «Газпрома», в том числе, возможно, Ленинградское месторождение.

На Ленинградском бурили в прошлом году, но тогда это была китайская компания COSL и буровая Hai Yang Shi You 720 (HYSY 720). Как сообщалось, бурение показало, что запасы Ленинградского месторождения составляют 1,9 триллиона кубометров газа.

Тем временем самоподъемная буровая установка «Амазон» всю зиму провела в далеком арктическом порту Ямбург. В октябре 2017 года установку весом 6570 тонн доставили на мелководье в Обскую губу, после чего «Газпром флот» начал подбор для нее нового экипажа.

Для «Амазона» этот буровой сезон станет первым после долгого простоя, сообщает компания.

Как сообщается, «Амазон» начнет бурение в первой половине июля этого года. Пока неясно, какие скважины будут пробурены.

Как сообщает «Северное речное пароходство», занимавшееся буксировкой буровой в Ямбург, скважина входит в буровую программу компании «Газпром флот».

Однако по сообщениям СМИ, буровая пробурит скважину на Северо-Обском месторождении, лицензия на которое принадлежит «Новатэку» и его дочерней компании «Арктик СПГ-3».

За последние несколько лет российские компании вернули в родные воды несколько буровых установок и судов. 22 марта этого года российский флаг был снова поднят на буровом судне «Валентин Шашин», которое когда-то открыло Штокмановское месторождение — одно из крупнейших месторождений природного газа в Арктике. Теперь портом регистрации судна, работающего в составе «Арктиморнефтегазразведки» (АМНГР), филиала принадлежащей государству «Зарубежнефти», станет Мурманск.

Буровое судно «Валентин Шашин» в Кольском заливе, 1989 год. Фото: Томас Нильсен

Тем временем компания «Росгеология» ведет модернизацию своего бурового судна «Бавенит», чтобы превратить его в «одно из самых технически оснащенных инженерно-геологических судов в мире». Как сообщала компания, этим летом «Бавенит» будет работать на российском арктическом шельфе.