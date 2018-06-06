Начаты летные испытания первого самолета Ту-204-300 для Центра подготовки космонавтов

29 мая 2018 года на АО «Авиастар-СП» в Ульяновске были, наконец, начаты летные испытания первого прошедшего там переоборудование самолета Ту-204-300 для Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина» (ЦПК, входит в систему Государственной корпорации «Роскосмос»). Самолет (заводской номер 1450742864045, серийный номер 64045, регистрационный номер RA-64045, построен в 2008 году) с новым названием «Сергей Королев» является одним из двух приобретенных ЦПК бывших рейсовых самолетов ликвидированной авиакомпании «Владивосток Авиа», принадлежавших лизинговой компании «Ильюшин Финанс». Выкатка самолета по завершении переоборудования на «Авиастар-СП» была произведена еще 20 августа 2016 года, но летные испытания начались только теперь.



© russianplanes.net Начавший летные испытания первый переоборудованный на АО «Авиастар-СП» пассажирский самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450742864045, серийный номер 64045, регистрационный номер RA-64045, собственное название «Сергей Королев») для ФГУБ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина» (ЦПК, входит в систему ГК «Роскосмос»). Ульяновск, 29.05.2018

Центр подготовки космонавтов в конце 2014 года заключил контракт предположительной стоимостью 3,3 млрд рублей на приобретение и переоборудование двух из шести бывших бортов Ту-204-300 бывшей авиакомпании «Владивосток Авиа» (самолеты RA-64044 и RA-64045, постройки 2008 года), выведенных из эксплуатации в 2013 году. Главным назначением самолетов являются беспосадочные полеты из Москвы на новый космодром Восточный для доставки туда космонавтов и персонала. Переоборудование самолетов осуществляет их изготовитель «Авиастар-СП», где оба борта находились с начала 2014 года.

Первоначально по условиям контракта предполагалось осуществить передачу первого переобрудованного самолета Ту-204-300 ЦПК с поставкой на аэродром Чкаловский не позднее 30 сентября 2015 года, второго — до конца марта 2016 года. Однако в итоге программа вылилась в долгострой, и к настоящему времени оставание по срокам составляет уже около трех лет.

Второй переоборудованный борт для ЦПК (заводской номер 1450741864044, серийный номер 64044, регистрационный номер RA-64044), получивший новое название «Юрий Гагарин», был выкачен по завершении переоборудования на «Авиастар-СП» в марте 2017 года, но до настоящего времени к летным испытаниям в новом облике не приступал.

Переоборудование Ту-204-300 для нужд ЦПК предусматривало, что каждое воздушное судно будет иметь 52 пассажирских места, размещенных в трех салонах. В первом салоне «главного пассажира» (для космонавтов) размещены три одноместных поворотно-откидных кресла и трехместный диван, во втором салоне для космонавтов — пять купе с трехместными диванами, а также пять одноместных кресел вне купе, в третьем салоне — четыре двухместных блока кресел бизнес-класса и девять трехместных блоков кресел эконом-класса. Все салоны укомплектованы системами развлечения пассажиров. Третий салон должен иметь возможность трансформации в медицинский вариант с размещением двух медицинских модулей.