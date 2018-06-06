В Брянской области дан старт новому проекту компании «Мираторг»

6 июня состоялась церемония закладки камня на месте строительства линии по переработке мясной продукции комплекса по убою КРС ООО «Брянская мясная компания».

«Брянская мясная компания» (БМК), которая входит в состав ведущего оператора мясного рынка России АПХ «Мираторг», начинает в Брянской области строительство высокотехнологичной линии по переработке прочей мясной продукции комплекса по убою КРС и выпуска готовых кулинарных блюд. Объем инвестиций в проект превысит 4,9 млрд рублей, а первая продукция будет поставлена на рынок в январе 2020 года.

«Мираторг» уже инвестировал свыше 80 млрд. рублей в строительство с нуля крупнейшего в Европе вертикально интегрированного производства высококачественной говядины «от поля до прилавка» в Брянской области. Новейшая линия «по переработке прочей мясной продукции» является составной частью комплекса по убою и переработке КРС мощностью 100 голов в час.

Как отмечают специалисты компании «Мираторг», повышение глубины переработки позволит вывести на рынок целую линейку как востребованной для российского потребителя продукции, так и эксклюзивных новинок. Ежемесячно линия будет перерабатывать 1,8 тысяч тонн сырья, из которого будет производиться более 1 тысячи тонн готовых кулинарных блюд. Перечень выпускаемой продукции включает супы, бульоны, соусы, жареный бекон и другую.

Все блюда будут изготавливаться по авторской рецептуре из мясного сырья собственного производства в соответствии с международными стандартами качества.