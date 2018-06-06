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Фотофакты

ПСКР «Керчь» — первый корабль модернизированного проекта 10410 «Светляк»

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

У кораблей новой модификации изменилась форма надстройки, решётчатая мачта заменена монолитной, а вместо кормовой артустановки появилась площадка для запуска беспилотных летательный аппаратов.

Для сравнения ПСКР «Крым» — последний корабль предыдущей модификации (проект 10410Б):

  •  © Фото из открытых источников

Фото Curious с сайта forums.airbase.ru

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ПСКР, 10410, СФ «Алмаз»
  • Katamaran Katamaran
    06.06.1823:32:41

    Алмаз что-то, как из автомата, корабли спускает

    #1042845
  • Иван Кротов Иван Кротов
    07.06.1800:42:25

    Вот и верфи Крыма стали что-то шуршить, пока конечно небольшие корабли, береговая охрана, но надо с чего-то начинать. Построят ЖД мост и запустят электростанции в ресурсах проблем не будет. Останется только материальная база заводов. А кораблей и судов много не бывает.

    #1042861
    • A_SEVER A_SEVER
      07.06.1800:47:35

      Вот и верфи Крыма стали что-то шуршить
      При чём тут Крым? ПСКР построен в Санкт-Петербурге на СФ «Алмаз».

      "Керчь" это название корабля и место его будущей службы.    

      #1042862
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