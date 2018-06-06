ПСКР «Керчь» — первый корабль модернизированного проекта 10410 «Светляк»
У кораблей новой модификации изменилась форма надстройки, решётчатая мачта заменена монолитной, а вместо кормовой артустановки появилась площадка для запуска беспилотных летательный аппаратов.
Для сравнения ПСКР «Крым» — последний корабль предыдущей модификации (проект 10410Б):
Фото Curious с сайта forums.airbase.ru
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07.06.1800:02:30 Да —
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07.06.1800:47:35 При чём тут Крым? ПСКР построен в Санкт-Петербурге на СФ «Алмаз».