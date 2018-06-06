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У кораблей новой модификации изменилась форма надстройки, решётчатая мачта заменена монолитной, а вместо кормовой артустановки появилась площадка для запуска беспилотных летательный аппаратов.

Для сравнения ПСКР «Крым» — последний корабль предыдущей модификации (проект 10410Б):





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Фото Curious с сайта forums.airbase.ru