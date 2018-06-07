Автозавод «Урал» представляет на выставке технику для строительной отрасли

Автомобильный завод «Урал» представляет на Международной выставке строительного оборудования и технологий bauma CTT RUSSIA 2018 линейку специальной техники для работы на как на дорогах, так и бездорожье. На стенде предприятия экспонируется новое семейство дорожных автомобилей и спецтехника на базе внедорожника «Урал NEXT».

На выставке bauma CTT RUSSIA 2018 автомобильный завод «Урал» представляет дорожные автомобили с колесными формулами 6×4: самосвал и седельный тягач. Автомобили отличают функциональность, высокая производительность, надежность и комфорт. Неполноприводные автомобили диверсифицируют модельный ряд автозавода «Урал», расширяя сегменты сбыта на российском рынке, также новая линейка обладает высоким экспортным потенциалом. Серийный выпуск автомобилей дорожного семейства начнется во второй половине 2018 года.

Функциональность. Дорожный самосвал «Урал» — универсальный автомобиль для использования как в работе коммунальных служб и на стройплощадках, так и на крупных и мелких промышленных предприятиях. На базе шасси данной модели предусмотрено размещение различного навесного оборудования. Полная масса одиночных автомобилей (без прицепа) достигает 25 т, что обеспечивает возможность их использования без превышения ограничений технического регламента по нагрузкам на дорогах общего пользования. Конструкцией предусматривается увеличение полной массы до 27,5 т. Самосвальная платформа объемом 10 куб. м (12 куб. м) специальной конфигурации обеспечивает смещение центра тяжести груза вперед для оптимальной нагрузки на переднюю ось.

Неполноприводный седельный тягач «Урал» предназначен для транспортировки тяжелых грузов в рамках местных и региональных перевозок. Полная масса автопоезда составляет 44 т, что соответствует техническому регламенту при эксплуатации по дорогам общей сети для данного сегмента техники. Также конструкцией автомобиля предусмотрена возможность эксплуатации при полной массе автопоезда до 62 т. Грузовик оснащен кабиной увеличенного объема со спальным местом.

Рамная конструкция автомобилей обеспечивает легкость установки различных надстроек — порядка двухсот модификаций специальных автомобилей под разнообразные нужды потребителей, среди которых бортовые автомобили, автокраны, автофургоны, мусоровозы, автоцистерны и топливозаправщики, комбинированные дорожные машины.

Надежность и ресурс. Для создания дорожных автомобилей «Урал» была разработана новая платформа: применена рама переменного сечения с лонжеронами 8 мм, высотой 280 мм по всей длине, с изменяемым сечением по ширине. Рама рассчитана на полную массу до 27,5 т.

В конструкции применены современные компоненты от ведущих производителей, обеспечивающие заявленный ресурс автомобиля, а также его надежность. Автомобили оснащены мостами с допустимой нагрузкой до 1 тонны. Ведущие мосты оснащаются межколесными и межосевыми блокировками, обеспечивающими возможность движения автомобиля в различных дорожных условиях. Конструкция передней управляемой оси обеспечивает угол поворота управляемых колес до 50 градусов, что обеспечивает хорошую маневренность автомобилей. Это особенно важно для грузовиков капотной компоновки, имеющих увеличенную относительно бескапотных аналогов габаритную длину. Рулевой механизм интегрального типа. В соответствии с пожеланиями потребителей автомобили комплектуются полностью металлическим передним буфером, а также линзованной светотехникой.

Дорожные грузовики оснащены современными рядными двигателями ярославского моторного завода «Автодизель» экологического класса «Евро-5»: ЯМЗ-536 мощностью 328 л.с. для самосвала и ЯМЗ-653 мощностью 420 л.с. для седельного тягача и 9- и 16- ступенчатыми коробками передач ZF (соответственно) с оптимальным набором передаточных чисел.

Комфорт и безопасность. Грузовики оснащены кабиной NEXT, в которой обеспечивается высокий уровень комфорта и эргономичности рабочего места водителя, а также удобство в обслуживании. Оцинковка деталей кабины позволяет минимизировать воздействие агрессивных сред, детали оперения кабины выполнены из современных ударопрочных полимерных материалов. Капотная компоновка улучшает пассивную безопасность водителя и пассажиров и обеспечивает быстрый и удобный доступ к двигателю без подъема кабины.

Впервые на автомобилях «Урал» установлен троссовый привод управления коробкой передач, что повышает качество переключения передач, снижает уровень шума в кабине и вибрации на рукоятке переключения. Рычаг переключения передач в кабине устанавливается на панели приборов и имеет небольшие размеры, что повышает удобство управления. В стандартную комплектацию кабины входят система круиз-контроля, центральный замок, электростеклоподъемники, обогрев лобового стекла, подогрев наружных зеркал заднего вида, мультируль, бортовой компьютер, аудиосистема, фильтр салона. Рулевая колонка регулируется по высоте.

На выставке также экспонируется образец специальной техники, расширяющий линейку семейства «Урал NEXT», — автогидроподъемник со специальным механизмом для подъема на заданную высоту различного груза или людей. «Урал NEXT» оснащен телескопическим автогидроподъемником с увеличенными характеристиками вылета и грузоподъемности люльки (высота подъема — 28 м, грузоподъемность люльки при вылете 14,7 м — 400 кг). Особенность автомобиля: двухрядная 7-местная кабина, оснащенная широкими дверными проемами, что делает ее более комфортной для эксплуатации.