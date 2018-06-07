РЭП Холдинг изготовил и отгрузил оборудование для завода СПГ в районе КС «Портовая»
РЭП Холдинг начал отгрузку оборудования, входящего в состав газоперекачивающих агрегатов ГПА-32 «Ладога», в рамках строительства комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) в районе компрессорной станции «Портовая», расположенной в Выборгском районе Ленинградской области. Проект реализуется по заказу ПАО «Газпром».
Газотурбинные установки и вспомогательное оборудование изготовлено на производственных площадках Холдинга: Невском заводе и заводе «Электропульт» по договору с генеральным подрядчиком проекта — ООО «НИПИ НГ «Петон». Данные газоперекачивающие агрегаты будут установлены на подобъектах, обеспечивающих сжижение природного газа Комплекса и станут важным звеном технологической цепочки сжижения сырьевого газа. В настоящий момент ведется монтаж оборудования ГПА.
Это не единственный проект СПГ, реализуемый при участии РЭП Холдинга. В 2016 году компания заключила договор на поставку компрессорных агрегатов смешанного хладагента для СПГ «Высоцк», в рамках которого на предприятиях Холдинга впервые в России был спроектирован и изготовлен центробежный компрессор холодильного цикла К-905-71-1С. Оборудование уже отгружено на строящийся СПГ-терминал в Высоцке.
- Великоросс
- 07.06.201819:14
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07.06.1821:23:46
07.06.1821:33:30