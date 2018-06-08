В Санкт-Петербурге спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Керчь»
В Санкт-Петербурге на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Керчь» — первый ПСКР модернизированного проекта 10410 «Светляк».
Корабль с заводским номером 313 был заложен 24 мая 2017 года, это уже 41-й корабль серии и одновременно 18-й «Светляк», построенный в Санкт-Петербурге на СФ «Алмаз».
Пограничные сторожевые корабли проекта 10410 предназначены для охраны государственной границы и территориального моря, борьбы с пиратством и терроризмом. Проект корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 375 т. (полное)
Главные размерения: длина — 49.5 м, ширина — 9.2 м, осадка — 2.6 м.
Максимальная скорость хода: 32 узла
Дальность плавания: 1500 миль (12 уз)
Автономность: 10 суток.
Экипаж: 28 человек.
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630М
два 12.7-мм пулемёта «Корд»
На корабле имеется площадка для запуска беспилотных летательных аппаратов.