Первый Суперджет для авиакомпании «Северсталь»
Самолёт Sukhoi Superjet 100 LR (заводской № 95159) совершил первый полёт 26 марта 2018 года.
Сейчас у авиакомпании «Северсталь» 6 самолётов Bombardier CRJ200 и 1 самолёт Як-40.
В апреле «Северсталь» подписала контракт на покупку 6 самолётов Sukhoi Superjet 100.
Фото с сайта russianplanes.net
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