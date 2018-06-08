Первый Суперджет для авиакомпании «Северсталь»

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Самолёт Sukhoi Superjet 100 LR (заводской № 95159) совершил первый полёт 26 марта 2018 года.

Сейчас у авиакомпании «Северсталь» 6 самолётов Bombardier CRJ200 и 1 самолёт Як-40.

В апреле «Северсталь» подписала контракт на покупку 6 самолётов Sukhoi Superjet 100.

Фото с сайта russianplanes.net