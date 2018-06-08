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Фотофакты

Первый Суперджет для авиакомпании «Северсталь»

  •  © Фото из открытых источников

Самолёт Sukhoi Superjet 100 LR (заводской № 95159) совершил первый полёт 26 марта 2018 года.

Сейчас у авиакомпании «Северсталь» 6 самолётов Bombardier CRJ200 и 1 самолёт Як-40.

В апреле «Северсталь» подписала контракт на покупку 6 самолётов Sukhoi Superjet 100.

Фото с сайта russianplanes.net

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Северсталь, Суперджет, Sukhoi Superjet 100, SSJ-100
  • Нет аватара Toplevel
    08.06.1817:30:30

       

    #1043350
    • A_SEVER A_SEVER
      08.06.1817:38:28

      Получение Суперджетов а/к «Северсталь» будет отслеживать A_SEVER!    

      #1043352
      • Armine Armine
        08.06.1818:30:35

        А кто против, тому бан    

        Новости+

        #1043371
  • юрич юрич
    08.06.1819:21:03

    Посол Индонезии в России Вахид Суприяди заявил, что был подписан контракт между Россией и Индонезией на поставку 11 новейших самолетов компании «Гражданские самолеты Сухого».

    продвигается со скрипом…

    потихонечку и Ирану может пропихнем.

    #1043391
    • A_SEVER A_SEVER
      08.06.1819:24:33

      на поставку 11 новейших самолетов компании «Гражданские самолеты Сухого».
      СМИ перепутали SSJ100 и Су-35.    

      #1043392
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