Новости судостроения

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1. 7 июня Окская судоверфь (Нижегородская область) спустила на воду третью мелкосидящую нефтеналивную баржу «Белмакс 3» проекта ROB20.

Характеристики баржи — 6000 тонн груза (осадка 2,75 м) при массе порожнем 880 тонн вполне позволяют причислить проект к ряду уникальных.

Серия из десяти судов строится по лизингу для судоходной компании «Пола Райз» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания».

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2. 3 июня в компании «Озерная Верфь» (Ленинградская область) прошел торжественный спуск на воду нового катера проекта 14М.

Судно получило имя «Капитан Сидоров», увековечив имя капитана Владимира Александровича Сидорова, который заслужил почет и глубокое уважение своих друзей и коллег, внес огромный вклад в работу Северо-Западного УГМРН Ространснадзора.

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3. ООО «Самусьский судостроительный-судоремонтный завод» (Томская область) в настоящее время строит нефтеналивную баржу для АО «Алроса-Лена» (дочернее предприятие АК «Алроса»).

В рамках проекта сотрудники завода модернизируют сухогрузную баржу в нефтеналивную для перевозки нефтепродуктов. Грузоподъемность баржи составит 2,5 тысячи тонн. Сейчас работы выходят на финишную прямую.

Также у этого завода сейчас реализуется еще один крупный заказ — строительство понтонного моста на реке Пур в Ямало-Ненецком автономном округе.

Кроме того, у завода есть частные заказы по строительству небольших судов от организаций.

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