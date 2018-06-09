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Новые заводы и цеха

В Кемеровской области открыт «Новокузнецкий завод точной металлообработки»

  •  © mediakuzbass.ru

В Кузбассе в посёлке Тальжино открылся «Новокузнецкий завод точной металлообработки». Одно из направлений работы предприятия — изготовление сложных корпусных деталей крупной и небольшой серии.

Станком ТАУРУС-30 с компьютерной начинкой управляет один человек. Точность металлообработки — сотые доли миллиметра. Благодаря этой машине на предприятии могут не только ремонтировать запчасти, но и изготавливать их. Станок универсальный, может изготовить от иголки до большого 40-тонного изделия.

Новое современное производственное предприятие специализируется на предоставлении услуг по изготовлению сложных корпусных деталей. Детали двигателей, требующие ремонта, присылают из разных городов России и из-за рубежа.

Планируется, что в ближайшие пять лет собственники инвестируют в производство около миллиарда рублей

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https://ako.ru/news/detail/v-kuzbasse-otkryli-edinstvennyy-v-regione-zavod-tochnoy-metalloobrabotki

Кемеровская область, Новокузнецкий завод точной металлообработки
  • Великоросс Великоросс
    09.06.1808:01:51

    Открытие НЗТМ

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Великоросс~08:02 09.06.18
    #1043510
    • Нет аватара Советский
      09.06.1810:30:36

          Круто.Те же станины для станков обрабатывать.А станок-красавец.Чей такой брутальный станок? Не удивлюсь,если наш.Надеюсь не один такой у Вас будет. Удачи Вам.

      Как с кадрами на селе?

      #1043541
      • Сергей Турчин Сергей Турчин
        09.06.1811:27:43

        Село… Но это 15-30 мин на авто от Старокузнецкого и Байдаевских районов г Новокузнецка и 30-40 мин от Левого Берега — крупнейшего спального района Новокузнецка. Подозреваю. что под трудовые ресурсы Байдаевского шахтерского района оно и запроектировано.

        #1043559
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