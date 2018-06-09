В Кемеровской области открыт «Новокузнецкий завод точной металлообработки»

В Кузбассе в посёлке Тальжино открылся «Новокузнецкий завод точной металлообработки». Одно из направлений работы предприятия — изготовление сложных корпусных деталей крупной и небольшой серии.

Станком ТАУРУС-30 с компьютерной начинкой управляет один человек. Точность металлообработки — сотые доли миллиметра. Благодаря этой машине на предприятии могут не только ремонтировать запчасти, но и изготавливать их. Станок универсальный, может изготовить от иголки до большого 40-тонного изделия.

Новое современное производственное предприятие специализируется на предоставлении услуг по изготовлению сложных корпусных деталей. Детали двигателей, требующие ремонта, присылают из разных городов России и из-за рубежа.

Планируется, что в ближайшие пять лет собственники инвестируют в производство около миллиарда рублей