В Ульяновскую область из-за рубежа ввезена очередная партия КРС голштино-фризской породы
Очередная партия племенного поголовья крупного рогатого скота — 66 коров голштино-фризской породы — поступила в село Озерки, в КФХ «Возрождение».
227 племенных нетелей завезена в село Троицкий Сунгур Новоспасского района, в ООО «Агро-Нептун». Коровы проделали долгий путь из Венгрии.
Сейчас все животные поставлены на карантин. Будут проведены диагностические исследования буренок на бруцеллёз, туберкулёз, паратуберкулёз, лейкоз, трихомоноз, хламидиоз, лептоспироз, а также их ежедневное внешнее обследование. Коровам организовано питание по заранее разработанному сбалансированному рациону.
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