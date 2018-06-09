Добавить статью
Агропром и пищевая промышленность

В Ульяновскую область из-за рубежа ввезена очередная партия КРС голштино-фризс­кой по­ро­ды

  •  © ulpravda.ru

Оче­ред­ная пар­тия пле­мен­но­го по­го­ловья круп­но­го ро­га­то­го ско­та — 66 коров голш­ти­но-фризс­кой по­ро­ды — поступила в село Озерки, в КФХ «Воз­рож­де­ние».

227 пле­мен­ных не­телей за­везе­на в село Тро­иц­кий Сун­гур Но­вос­пасс­ко­го района, в ООО «Аг­ро-Неп­тун». Коровы проделали долгий путь из Венг­рии.

Сейчас все жи­вот­ные пос­тавле­ны на ка­ран­тин. Бу­дут про­ве­де­ны ди­аг­нос­ти­чес­кие исс­ле­до­ва­ния буренок на бру­цел­лёз, ту­бер­ку­лёз, па­ра­ту­бер­ку­лёз, лей­коз, три­хо­мо­ноз, хла­ми­ди­оз, леп­тос­пи­роз, а так­же их ежед­нев­ное внеш­нее обс­ле­до­ва­ние. Коровам организовано питание по за­ра­нее раз­ра­бо­тан­но­му сба­лан­си­ро­ван­но­му ра­ци­ону.

  •  © depvet.ru
  •  © depvet.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/v-ulianovskuiu-oblast-privezli-telochek-izza-granitsy

Ульяновская область, животноводство, КРС
  • Pavel85 Pavel85
    09.06.1811:06:39

    На заглавной фотке засветилась новейшая разработка ВПК- «плащ невидимка». На коровку похоже накинул кто-то ) — Ну, а кроме шуток, новости плюс конечно. Больше мяса, всякого, разного.

    #1043555
    • Нет аватара commodore
      09.06.1811:40:52

      Не, тут корова отплясывает «барыню», в знак благодарности)

      #1043566
  • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
    09.06.1815:37:32

    Не КРС, а «говяды». Теперь это всем известно.

    #1043624
  • Нет аватара SibPS
    09.06.1816:26:48

    Непонятно зачем размещать эту новость, если смотреть с точки зрения «сделано у нас». Купили в Венгрии, привезли к нам. Это не новая ферма. Это не селекция. Это примерно тоже, что и новость о поставке партии импортной говядины или молока.

    #1043638
    • Е.Юрий Е.Юрий
      09.06.1817:03:25

      Это примерно тоже, что и новость о поставке партии импортной говядины или молока

      Матроскин разъяснил зачем нам коровы:

      ©Видео с youtube.com

      #1043649
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,