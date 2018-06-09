Оче­ред­ная пар­тия пле­мен­но­го по­го­ловья круп­но­го ро­га­то­го ско­та — 66 коров голш­ти­но-фризс­кой по­ро­ды — поступила в село Озерки, в КФХ «Воз­рож­де­ние».

227 пле­мен­ных не­телей за­везе­на в село Тро­иц­кий Сун­гур Но­вос­пасс­ко­го района, в ООО «Аг­ро-Неп­тун». Коровы проделали долгий путь из Венг­рии.

Сейчас все жи­вот­ные пос­тавле­ны на ка­ран­тин. Бу­дут про­ве­де­ны ди­аг­нос­ти­чес­кие исс­ле­до­ва­ния буренок на бру­цел­лёз, ту­бер­ку­лёз, па­ра­ту­бер­ку­лёз, лей­коз, три­хо­мо­ноз, хла­ми­ди­оз, леп­тос­пи­роз, а так­же их ежед­нев­ное внеш­нее обс­ле­до­ва­ние. Коровам организовано питание по за­ра­нее раз­ра­бо­тан­но­му сба­лан­си­ро­ван­но­му ра­ци­ону.