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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Линию по производству батонов запустили в Архангельской области

  •  © vdvsn.ru

Северодвинский хлебокомбинат запустил новую линию по производству батонов. В отличие от предшественницы, которая была способна производить 10 тонн в сутки, чешская новинка может производить 13,5 тонны. Сейчас в зависимости от потребности она выпускает от восьми до девяти тонн в сутки. Новая линия позволяет изготовлять четыре сорта батонов: нарезной, с изюмом, молочный и подмосковный. Ещё один плюс — справляется с оборудованием один дежурный технолог, на прежней линии работали четыре человека.

Оборудование предприятие приобрело самостоятельно, обошлось оно в 50 миллионов рублей.

Комбинат поставляет продукцию во многие города области: помимо Архангельска и Северодвинска, в списке Новодвинск, Березник, Емецк, Мирный, Плесецк, Шенкурск, Онега, Вельск, Коноша и Каргополь.

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Архангельская область, зернопереработк
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