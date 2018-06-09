Линию по производству батонов запустили в Архангельской области

Северодвинский хлебокомбинат запустил новую линию по производству батонов. В отличие от предшественницы, которая была способна производить 10 тонн в сутки, чешская новинка может производить 13,5 тонны. Сейчас в зависимости от потребности она выпускает от восьми до девяти тонн в сутки. Новая линия позволяет изготовлять четыре сорта батонов: нарезной, с изюмом, молочный и подмосковный. Ещё один плюс — справляется с оборудованием один дежурный технолог, на прежней линии работали четыре человека.

Оборудование предприятие приобрело самостоятельно, обошлось оно в 50 миллионов рублей.

Комбинат поставляет продукцию во многие города области: помимо Архангельска и Северодвинска, в списке Новодвинск, Березник, Емецк, Мирный, Плесецк, Шенкурск, Онега, Вельск, Коноша и Каргополь.