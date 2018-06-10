Добавить статью
Производство

Завод «Чайка-Сервис» начал выпуск новых моделей крано-манипуляторных установок

  •  © chaika-service.ru

Автомобильный завод «Чайка-Сервис» готовит технику на самом различном шасси, начиная от лёгких грузовиков и до крупнотоннажных шасси. Среднетоннажное шасси HINO-500 оснащено алюминиевой бортовой платформой и новой крано-манипуляторной установкой Чайка-Tadano TM-ZE554HS.

В линейке тросовых крано-манипуляторных установок Чайка-Tadano появились новые модели TM-ZE553HS, TM-ZE554HS, TM-ZE555HS с увеличенной грузоподъёмностью. Главным преимуществом новой серии кранов Чайка-Tadano является увеличенная грузоподъёмность до 5 тонн на минимальном вылете 2,5 метра и усиленный трос. Грузовой момент — 11,5 т/м.

Чайка-Tadano TM-ZE554HS

Кран имеет 3 телескопируемые секции стрелы. Характеристики тросового крана TM-ZE554HS:

  • Грузоподъёмность на максимальном вылете — 950 кг;
  • Максимальный вылет — 10,58 м.

Системы безопасности:

  • ОГМ (ограничитель грузового момента)
  • Индикатор нагрузки
  • Индикатор коэффициента момента нагрузки к расчётной нагрузке
  • Предупреждающий звуковой сигнал
  • Ограничитель нагрузки
  • WHL (ограничитель рабочей высоты)
  • Предотвращение полной размотки троса
  • Ограничитель подъёма
  • Предохранительная защёлка крюка
  • Предохранительные гидроклапаны, обратные и блокирующие клапаны
  • Датчик уровня гидравлической жидкости
  •  © chaika-service.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.chaika-service.ru/content/show/2/441/

Чайка-Сервис, краны
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,