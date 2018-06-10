Завод «Чайка-Сервис» начал выпуск новых моделей крано-манипуляторных установок
Автомобильный завод «Чайка-Сервис» готовит технику на самом различном шасси, начиная от лёгких грузовиков и до крупнотоннажных шасси. Среднетоннажное шасси HINO-500 оснащено алюминиевой бортовой платформой и новой крано-манипуляторной установкой Чайка-Tadano TM-ZE554HS.
В линейке тросовых крано-манипуляторных установок Чайка-Tadano появились новые модели TM-ZE553HS, TM-ZE554HS, TM-ZE555HS с увеличенной грузоподъёмностью. Главным преимуществом новой серии кранов Чайка-Tadano является увеличенная грузоподъёмность до 5 тонн на минимальном вылете 2,5 метра и усиленный трос. Грузовой момент — 11,5 т/м.
Чайка-Tadano TM-ZE554HS
Кран имеет 3 телескопируемые секции стрелы. Характеристики тросового крана TM-ZE554HS:
- Грузоподъёмность на максимальном вылете — 950 кг;
- Максимальный вылет — 10,58 м.
Системы безопасности:
- ОГМ (ограничитель грузового момента)
- Индикатор нагрузки
- Индикатор коэффициента момента нагрузки к расчётной нагрузке
- Предупреждающий звуковой сигнал
- Ограничитель нагрузки
- WHL (ограничитель рабочей высоты)
- Предотвращение полной размотки троса
- Ограничитель подъёма
- Предохранительная защёлка крюка
- Предохранительные гидроклапаны, обратные и блокирующие клапаны
- Датчик уровня гидравлической жидкости
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- Великоросс
- 10.06.201800:18
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