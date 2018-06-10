Инженерный роботизированный комплекс «РОИН» Р-300 обеспечил работы по разминированию

ЗАО МГК «ИНТЕХРОС» в 2017 году приняло участие в сплошной очистке местности от ВОП времен ВОВ совместно с Аварийно-спасательной службой Воронежской области.

В соответствии с программой, разработанной специалистами ЗАО МГК «ИНТЕХРОС» и Аварийно-спасательной службы Воронежской области, по очистке местности от взрывоопасных предметов (ВОП) времен ВОВ в селе Сторожевое были проведены работы с использованием инженерного роботизированного комплекса «РОИН» Р-300.

Ранее техника «РОИН» привлекалась во время тактических учения Аварийно-спасательной службы на реке Дон. Тогда при помощи высокотехнологичной техники отрабатывался сбор разлившихся нефтепродуктов.

После разведки местности проведенной силами Аварийно-спасательной службы были определены места для вскрытия земляного покрова. Земельные роботы проводились при помощи инженерного роботизированного комплекса «РОИН» Р-300. Благодаря дистанционному управлению оператор мог контролировать работу манипулятора с ковшом с любой точки обзора. Извлечение ВОП времен ВОВ осуществлялось при помощи специального захвата, что исключило ручной труд при поднятии снарядов на поверхность.

Перед началом проведения работ была проведена тренировочная подготовительная программа по отработки навыков работы. Для обеспечения безопасного извлечения взрывоопасных предметов в полевых условиях тренировочная программа проходила при постоянном консультировании специалистами Аварийно-спасательной службы Воронежской области. В течение месяца оператор упражнялся аккуратному вскрытию земляного покрова, а также поднятию и перемещению макетов снарядов на поверхность.

Инженерный роботизированный комплекс «РОИН» показал свою эффективность при проведении работ. Особую ценность при подняли снарядов на поверхность приобрел высокоподвижный манипулятор с наклонно-поворотным устройством, которые обеспечили возможность захвата снаряда находящегося в любом положении.

В рамках взаимодействия ЗАО МГК «ИНТЕХРОС» и Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева во время специальных тактических учений на одном из полигонов был применен роботизированный комплекс модульного типа «РОИН» Р-300.

Во время специальных учений роботизированный комплекс «РОИН» был задействован в зоне разгрузки подвижного состава. С его помощью из полувагона перегружались боеприпасы в войсковые КАМАЗы. Комплекс представляет собой автономную платформу с высокоподвижным манипулятором, которая выполняет широкий спектр инженерных задач за счет смены навесного оборудования — тем самым заменяя парк спецтехники. Комплекс может быть установлен на любой передвижной носитель: автомобиль, путевая платформа, гусеничный ход, а также может проводить работы оставаясь на собственных аутригерах. Одной из особенностей комплекса является его аэромобильность — в транспортном положении его переброска может осуществляться воздушным транспортом типа «Ил-76».

В ходе учений роботизированный комплекс был доставлен к разгружаемому вагону на бортовом автомобиле после чего проводил погрузочные работы, оставаясь на собственных аутригерах. Согласно концепции, роботизированный комплекс «РОИН» Р-300 может загрузить тот же автомобиль, на котором был доставлен, а увезен с места проведения работ последним автомобилем в колонне. Такой принцип позволяет значительно сократить время, а при сложных ландшафтных условиях для подъезда к разгружаемому вагону повысить эффективность. Для осуществления разгрузки вагона потребовался один оператор, который находился на безопасном расстоянии от тяжелых грузов.

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