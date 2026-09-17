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2 дня назад 1618
evocargo Транспорт, спецтехника и логистика

Опыт российских компаний: автономная логистика повышает производительность предприятий

Автономная логистика начинает влиять не только на стоимость перевозок, но и на ключевые операционные показатели предприятий. Беспилотный транспорт позволяет повышать производительность и надежность логистики за счет более эффективного использования инфраструктуры и транспортных ресурсов. Это подтверждают результаты эксплуатации автономного транспорта «ЭвоКарго» крупными российскими компаниями: в одном случае своевременность отгрузки выросла на 27%, в другом производительность труда — на 25%. О результатах внедрения и масштабирования автономной логистики «ЭвоКарго» рассказала на выставке CeMAT RUSSIA.

В логистике одного из крупнейших дилеров автозапчастей, компании «АвтоАльянс», автономные грузовики с 2025 года повысили своевременность отгрузки на 27%. При этом из транспортной схемы удалось высвободить три единицы традиционного транспорта разной тоннажности.

Другой пример — компания «РОКВУЛ», один из лидеров по производству решений из каменной ваты. На заводе в ОЭЗ «Алабуга» девять беспилотных грузовиков работают с 2025 года: за это время они выполнили почти 90 тыс. рейсов, а производительность труда по расчетам предприятия выросла на 25%.

Таким образом, автономная логистика способствует переходу от экстенсивной модели роста к интенсивной, при которой рост производительности достигается за счет внедрения технологий и более эффективной организации логистических процессов. Их стабильность напрямую отражается на работе бизнеса — от загрузки транспорта и соблюдения графиков до своевременности отгрузок клиентам.

«Мы видим, что автономная логистика входит в более зрелую стадию развития. Если раньше основной интерес был сосредоточен на самой возможности беспилотного движения, то сегодня предприятия оценивают уже конкретный экономический эффект — производительность, качество логистического процесса и эффективность использования ресурсов», — прокомментировал Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго».

Повышение производительности и развитие роботизации сегодня входят в число ключевых задач российской промышленности. К 2030 году производительность труда должна вырасти более чем на 20% - эта цель закреплена в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика». В президентском указе о национальных целях также поставлена задача вывести Россию в число 25 ведущих стран мира по плотности роботизации.

Достичь этих целей можно в том числе за счет перехода от увеличения количества ресурсов к более эффективному использованию технологий. Автономные грузовики позволяют реализовать такой подход в транспортном контуре предприятия, переводя грузопотоки в непрерывный автоматизированный режим и обеспечивая более высокую производительность всего предприятия.

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Источник: companies.rbc.ru

Комментарии 6

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  • shigorin shigorin18.09.26 15:33:22

    Гм, а зачем автоному лобовое стекло, или в этом исполнении возможен и водитель?

    #1321467
    • Нет аватара Алексей Растригин18.09.26 15:41:11

      Скорее всего, для «привычности» внешнего вида, чтобы «кожаные мешки» не пугались    

      #1321469
    • Нет аватара DimaY18.09.26 15:57:31

      Ну внутри заводской территории, может и можно их убрать, а вот на дорогах общего пользования, они точно к месту. Смотришь в зеркало заднего виды, а там контейнер сам по себе катит. Ну так за стеклом там дополнительные лидары и камеры на разных уровнях.

      #1321471
      • Sniper_78 Sniper_7818.09.26 18:25:29

        У этих грузовичков максимальная скорость — 25 км/ч.

        Отредактировано: Sniper_78~18:25 18.09.26
        #1321477
        • Нет аватара DimaY18.09.26 18:46:44

          Такой же по виду видел на Технопарке в Москве,не на Антропова, стоял на внутренней парковке. А там тусят безпилотники, которые тестируют на городских улицах и как-то он туда доехал.

          #1321478
          • Sniper_78 Sniper_7818.09.26 18:49:26

            Такой же по виду случайно не этот? Это совсем другой грузовик.

            Отредактировано: Sniper_78~18:51 18.09.26
            #1321479