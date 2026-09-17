Опыт российских компаний: автономная логистика повышает производительность предприятий
Автономная логистика начинает влиять не только на стоимость перевозок, но и на ключевые операционные показатели предприятий. Беспилотный транспорт позволяет повышать производительность и надежность логистики за счет более эффективного использования инфраструктуры и транспортных ресурсов. Это подтверждают результаты эксплуатации автономного транспорта «ЭвоКарго» крупными российскими компаниями: в одном случае своевременность отгрузки выросла на 27%, в другом производительность труда — на 25%. О результатах внедрения и масштабирования автономной логистики «ЭвоКарго» рассказала на выставке CeMAT RUSSIA.
В логистике одного из крупнейших дилеров автозапчастей, компании «АвтоАльянс», автономные грузовики с 2025 года повысили своевременность отгрузки на 27%. При этом из транспортной схемы удалось высвободить три единицы традиционного транспорта разной тоннажности.
Другой пример — компания «РОКВУЛ», один из лидеров по производству решений из каменной ваты. На заводе в ОЭЗ «Алабуга» девять беспилотных грузовиков работают с 2025 года: за это время они выполнили почти 90 тыс. рейсов, а производительность труда по расчетам предприятия выросла на 25%.
Таким образом, автономная логистика способствует переходу от экстенсивной модели роста к интенсивной, при которой рост производительности достигается за счет внедрения технологий и более эффективной организации логистических процессов. Их стабильность напрямую отражается на работе бизнеса — от загрузки транспорта и соблюдения графиков до своевременности отгрузок клиентам.
«Мы видим, что автономная логистика входит в более зрелую стадию развития. Если раньше основной интерес был сосредоточен на самой возможности беспилотного движения, то сегодня предприятия оценивают уже конкретный экономический эффект — производительность, качество логистического процесса и эффективность использования ресурсов», — прокомментировал Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго».
Повышение производительности и развитие роботизации сегодня входят в число ключевых задач российской промышленности. К 2030 году производительность труда должна вырасти более чем на 20% - эта цель закреплена в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика». В президентском указе о национальных целях также поставлена задача вывести Россию в число 25 ведущих стран мира по плотности роботизации.
Достичь этих целей можно в том числе за счет перехода от увеличения количества ресурсов к более эффективному использованию технологий. Автономные грузовики позволяют реализовать такой подход в транспортном контуре предприятия, переводя грузопотоки в непрерывный автоматизированный режим и обеспечивая более высокую производительность всего предприятия.
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