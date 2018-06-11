В Москве открыто электродепо «Лихоборы»

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Сегодня на севере Москвы открылось электродепо «Лихоборы», которое стало 18-м электродепо Московского метрополитена и вторым депо для технического обслуживания и ремонта составов Люблинско-Дмитровской линии. Строительство депо началось в 2012 году, оно имеет 38 зданий и сооружений, расположенных на площади 17 гектаров. Отстойно-ремонтный корпус электродепо имеет 42 пути, из них 9 путей предназначены для ремонта составов. «Лихоборы» стали первым депо Московского метрополитена, в котором для удобства осмотра и ремонта вагонов были использованы подрельсовые эстакады.

Одновременно с электродепо «Лихоборы» в эксплуатацию была сдана одна из двух служебных соединительных веток и крытый метромост через речку Лихоборку.





© Фото с сайта nashtransport.ru

Фото andrey72 с сайта nashtransport.ru