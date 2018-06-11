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Транспорт и логистика

В Москве открыто электродепо «Лихоборы»

  •  © Фото с сайта nashtransport.ru

Сегодня на севере Москвы открылось электродепо «Лихоборы», которое стало 18-м электродепо Московского метрополитена и вторым депо для технического обслуживания и ремонта составов Люблинско-Дмитровской линии. Строительство депо началось в 2012 году, оно имеет 38 зданий и сооружений, расположенных на площади 17 гектаров. Отстойно-ремонтный корпус электродепо имеет 42 пути, из них 9 путей предназначены для ремонта составов. «Лихоборы» стали первым депо Московского метрополитена, в котором для удобства осмотра и ремонта вагонов были использованы подрельсовые эстакады.

Одновременно с электродепо «Лихоборы» в эксплуатацию была сдана одна из двух служебных соединительных веток и крытый метромост через речку Лихоборку.

  •  © Фото с сайта nashtransport.ru

Фото andrey72 с сайта nashtransport.ru

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Москва, метро, электродепо, Люблинско-Дмитровская линия
  • Vikont Vikont
    11.06.1817:26:37

    Мега объект   

    #1044051
    • A_SEVER A_SEVER
      11.06.1817:30:47

      Мега объект
      Через несколько месяцев откроют электродепо «Солнцево»!
      •  © Фото из открытых источников

      #1044052
      • Vikont Vikont
        11.06.1819:11:16

        Ты был этих зданиях? Там наверно просторно. Огромные они.

        #1044063
        • A_SEVER A_SEVER
          11.06.1819:58:45

          Ты был этих зданиях?
          В начале 90-х был несколько раз в строящемся электродепо «Печатники».    

          Впечатляет, когда видишь впервые — депо «Южное» в Питере:

          •  © Фото из открытых источников

          Ещё любопытно наблюдать, как ровная площадка с большим количеством воткнутых в несколько рядов палок постепенно превращается в красивый веер путей.    

          #1044069
  • Human RS Human RS
    11.06.1819:47:15

    Видео подоспело:

    ©Видео с youtube.com

    #1044067
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