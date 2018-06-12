Между Москвой и Курском начали курсировать «Ласточки» премиум-версии

С 1 июня для удобства пассажиров Московский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» запустил между Москвой и Курском новые скоростные электропоезда «Ласточка» в версии «Премиум», которые заменили существовавшие прежде составы.

При этом расписание и стоимость проезда в новых поездах повышенной комфортности не изменились. Поезд «Ласточка» «Премиум» предназначен для перевозки пассажиров на межрегиональных маршрутах. Он состоит из 5 вагонов, в которых предусмотрено более 340 сидячих мест, в том числе места для маломобильных пассажиров, и 5 туалетных комнат (одна в первом вагоне и по две — в третьем и пятом).

В поезде два класса обслуживания — бизнес-класс, для которого специально выделена зона в пятом вагоне, и эконом-класс. Состав оснащён специальным оборудованием для пассажиров с ограниченными возможностями: двумя подъёмниками для инвалидных колясок, позволяющими производить посадку и высадку маломобильных пассажиров, в том числе с низких платформ.