Компания «Трекол» представила пассажирский вездеход с каркасно-панельным кузовом

К запуску в серийное производство готовится новое внедорожное транспортное срдество ТРЭКОЛ-ХАСКИ — пассажирский вездеход с каркасно-панельным кузовом из алюминия.

Габаритные размеры* (могут незначительно изменится при выходе на серию) — 6385×2550×3055.

Колёсная формула — 6x6

Снаряженнная масса, кг — 3500

Грузоподъемность, кг:

на плотных грунтах — 2500

на слабонесущих грунтах и на плаву — 1500

Емкость топливных баков, л — 180

Запас хода на одной заправке, не менее, км — 1000

Количество мест — 14

Максимальная скорость движения при полной массе ВТС, км/ч, не менее — 70

Минимальная устойчивая скорость движения на низшей передаче в КПП и РК, км/ч — 2

Максимальная скорость движения при полной массе ВТС на воде с водометом, км/ч, не менее — 5

Минимальный радиус поворота по колее переднего наружного колеса, м — 14

Максимальный подъем, преодолеваемый ВТС при полной массе, % (град.), не менее — 60 (31)

Максимальный косогор, преодолеваемый ВТС на участке сухого и твердого грунта, % (град.), не менее. — 36 (20)

Вольтаж бортовой сети — 12 В

КУЗОВ: утепленный трехдверный, изготовлен из алюминия.

Рулевое управление с гидроусилителем. Рессорная подвеска всех мостов. Возможность эксплуатации от -60 до +40 °С.

Возможна установка дополнительного оборудования:

Система централизованной накачки шин; Электроблокировки межколесных дифференциалов всех мостов; Лебедки в передней и задней части вездехода; Кондиционер воздуха в салоне; Водометный движитель; Дополнительный отопитель салона; Люк в задней части кузова; Багажник на крыше вездехода; Дополнительные канистры для топлива.

Устанавливаемые двигатели:

Модель HYUNDAI D4BH ЗМЗ-40905.10 Тип двигателя Четырехтактный Дизельный с наддувом Бензиновый инжекторный Рабочий объем, л 2,476 2,693 Система питания ТНВД распределительного типа Распределённый впрыск Номинальная мощность, кВт (л.с.) 72,9 (99) 94,1 (128) Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) 230 (23,5) 209,7 (21.4)

Коробка передач: 5 ступенчатая, механическая.

Раздаточная коробка: с механическим управлением, возможностью блокировки дифференциала, понижающей передачей (i=1,86).

Мосты: с планетарными колесными редукторами (общее передаточное число моста 15,5), с дисковыми тормозами.