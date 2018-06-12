Компания «Трекол» представила пассажирский вездеход с каркасно-панельным кузовом
К запуску в серийное производство готовится новое внедорожное транспортное срдество ТРЭКОЛ-ХАСКИ — пассажирский вездеход с каркасно-панельным кузовом из алюминия.
Габаритные размеры* (могут незначительно изменится при выходе на серию) — 6385×2550×3055.
Колёсная формула — 6x6
Снаряженнная масса, кг — 3500
Грузоподъемность, кг:
на плотных грунтах — 2500
на слабонесущих грунтах и на плаву — 1500
Емкость топливных баков, л — 180
Запас хода на одной заправке, не менее, км — 1000
Количество мест — 14
Максимальная скорость движения при полной массе ВТС, км/ч, не менее — 70
Минимальная устойчивая скорость движения на низшей передаче в КПП и РК, км/ч — 2
Максимальная скорость движения при полной массе ВТС на воде с водометом, км/ч, не менее — 5
Минимальный радиус поворота по колее переднего наружного колеса, м — 14
Максимальный подъем, преодолеваемый ВТС при полной массе, % (град.), не менее — 60 (31)
Максимальный косогор, преодолеваемый ВТС на участке сухого и твердого грунта, % (град.), не менее. — 36 (20)
Вольтаж бортовой сети — 12 В
КУЗОВ: утепленный трехдверный, изготовлен из алюминия.
Рулевое управление с гидроусилителем. Рессорная подвеска всех мостов. Возможность эксплуатации от -60 до +40 °С.
Возможна установка дополнительного оборудования:
- Система централизованной накачки шин;
- Электроблокировки межколесных дифференциалов всех мостов;
- Лебедки в передней и задней части вездехода;
- Кондиционер воздуха в салоне;
- Водометный движитель;
- Дополнительный отопитель салона;
- Люк в задней части кузова;
- Багажник на крыше вездехода;
- Дополнительные канистры для топлива.
Устанавливаемые двигатели:
Модель
HYUNDAI D4BH
ЗМЗ-40905.10
Тип двигателя
Четырехтактный
Дизельный с наддувом
Бензиновый инжекторный
Рабочий объем, л
2,476
2,693
Система питания
ТНВД распределительного типа
Распределённый впрыск
Номинальная мощность, кВт (л.с.)
72,9 (99)
94,1 (128)
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)
230 (23,5)
209,7 (21.4)
Коробка передач: 5 ступенчатая, механическая.
Раздаточная коробка: с механическим управлением, возможностью блокировки дифференциала, понижающей передачей (i=1,86).
Мосты: с планетарными колесными редукторами (общее передаточное число моста 15,5), с дисковыми тормозами.