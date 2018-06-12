Первый почтовый вездеход «Трэкол» Почты России для Ямала

Первый почтовый вездеход «Трэкол» Почты России, предназначенный для доставки почты в труднодоступные районы Ямала.

«У машины внушительные размеры — вес 2,5 тонны, длина — 5,6 метра, ширина 2,5 метра. Использование серийных узлов и агрегатов от автомобилей ГАЗ и УАЗ обеспечивает простоту в эксплуатации, облегчает техническое обслуживание и ремонт. Такие машины уже с успехом используют на Камчатке и Дальнем Востоке. Новый вездеход ускорит доставку почты для жителей труднодоступных территорий Ямала», — сообщила руководитель направления по корпоративным коммуникациям Макрорегион Урал ФГУП «Почта России» Анна Первушина.

Доставку почты по зимникам и ледовым переправам в Уральском федеральном округе осуществляют не только на Ямал, но и в Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую и Свердловскую области. Общая протяжённость зимних дорог составляет более 5,5 тыс. километров.