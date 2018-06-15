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Транспорт и логистика

МТП Усть-Луга принял и загрузил углем судно типоразмера Panamax

  •  © portnews.ru

АО «Морской торговый порт Усть-Луга» принял и успешно обработал большегрузное судно типоразмера Panamax, сообщает пресс-служба стивидорной компании.

Балкер Good Hope Max дедвейтом 87,4 тыс. тонн, длиной 225 м и шириной 32 м 11 июня 2018 года пришвартовался к причалу терминала Юг-2. Погрузка началась в тот же день. Общая продолжительность работ составила чуть более 2 суток.

Всего в трюмы сухогруза, на максимальную проходную осадку у причалов МТП Усть-Луга, было загружено 42,7 тыс. тонн экспортного энергетического угля марки Д. Далее балкер отправился на дозагрузку до 74 тыс. тонн и в скором времени выйдет в порт назначения Мармара (Турция).

«Этот судозаход показал готовность нашего порта принимать и с высокой производительностью обрабатывать большегрузные судна типоразмера Panamax. В настоящее время грузовладельцами подтверждено еще два таких судозахода, которые планируется осуществить в ближайшее время», — отметил генеральный директор АО «Морской торговый порт Усть-Луга» Евгений Савкин.

АО «Морской торговый порт Усть-Луга» (МТП Усть-Луга) — оператор двух терминалов в порту Усть-Луга: многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2» (МПК «Юг-2») и автомобильно-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК). Суммарный грузооборот многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2» (МПК «Юг-2») и автомобильно-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК) АО «Морской торговый порт Усть-Луга» в 2017 году составил 3 млн 800 тыс. тонн.

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МТП Усть-Луга
  • oleg repin oleg repin
    15.06.1810:36:56

    Вопрос от дилетанта.А где он дозагружается? Тоже в Усть-Луге? И почему сразу не сделали глубину порта такую, чтобы крупные суда загружать в одном месте?

    #1044803
  • Нет аватара Zzepp
    15.06.1811:30:20

    И вопрос от другого дилетанта: а как его там перегружают? Какой-нибудь комплекс есть? Или просто, открытым способом?

    #1044811
    • Kolyda Kolyda
      15.06.1811:58:03

      И вопрос от другого дилетанта: а как его там перегружают? Какой-нибудь комплекс есть? Или просто, открытым способом?

      Ответ от третьего дилетанта: судя по фото это как раз открытый способ, грейферным краном — в открытые трюма. Ну это конечно если автор оригинальную фотографию поместил, а не с фонаря взятую, что зачастую бывает.

      #1044814
  • Растригин Алексей Растригин Алексей
    15.06.1812:31:52

    До кучи заметка постороннего

    «было загружено 42,7 тыс. тонн экспортного энергетического угля марки Д. Далее балкер отправился на дозагрузку до 74 тыс. тонн и в скором времени выйдет в порт назначения Мармара (Турция)"

    Что-то мне подсказывает что этот энергетический уголь нифига не из Кузбасса. Ай да турки, ай да бизнесмены    

    #1044818
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