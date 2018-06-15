МТП Усть-Луга принял и загрузил углем судно типоразмера Panamax

АО «Морской торговый порт Усть-Луга» принял и успешно обработал большегрузное судно типоразмера Panamax, сообщает пресс-служба стивидорной компании.

Балкер Good Hope Max дедвейтом 87,4 тыс. тонн, длиной 225 м и шириной 32 м 11 июня 2018 года пришвартовался к причалу терминала Юг-2. Погрузка началась в тот же день. Общая продолжительность работ составила чуть более 2 суток.

Всего в трюмы сухогруза, на максимальную проходную осадку у причалов МТП Усть-Луга, было загружено 42,7 тыс. тонн экспортного энергетического угля марки Д. Далее балкер отправился на дозагрузку до 74 тыс. тонн и в скором времени выйдет в порт назначения Мармара (Турция).

«Этот судозаход показал готовность нашего порта принимать и с высокой производительностью обрабатывать большегрузные судна типоразмера Panamax. В настоящее время грузовладельцами подтверждено еще два таких судозахода, которые планируется осуществить в ближайшее время», — отметил генеральный директор АО «Морской торговый порт Усть-Луга» Евгений Савкин.

АО «Морской торговый порт Усть-Луга» (МТП Усть-Луга) — оператор двух терминалов в порту Усть-Луга: многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2» (МПК «Юг-2») и автомобильно-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК). Суммарный грузооборот многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2» (МПК «Юг-2») и автомобильно-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК) АО «Морской торговый порт Усть-Луга» в 2017 году составил 3 млн 800 тыс. тонн.