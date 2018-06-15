МНПЗ завершил монтаж крупногабаритного оборудования установки переработки нефти «Евро+"

На площадке строительства комбинированной установки переработки нефти «Евро+" Московского НПЗ выполнено 89% работ, в том числе завершен монтаж всех крупногабаритных объектов. Одним из финальных этапов стала установка самого высокого элемента блока каталитического риформинга,обеспечивающего производство высокооктанового бензина экологического класса Евро-5.

Установленная конструкция, ставшая самой высокой точкой «Евро+" МНПЗ, состоит из пяти высокопрочных стальных модулей. Общая масса собранного элемента — 91 тонн, высота — 87 метров. Операция по подъему и монтажу заняла в общей сложности 14 часов. Подъем оборудования осуществлялся кранами грузоподъемностью 750 и 350 тонн каждый. Более 20 специалистов по высотно-монтажным работам принимали участие в установке сегмента. ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/C80By4ZrbiI

«Евро+" — ключевой проект второго этапа модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, которую с 2011 года продолжает компания «Газпром нефть». Запуск комплекса позволит вывести из эксплуатации пять установок предыдущего поколения. Завершение строительства запланировано на 2018 год.

Всего на сегодняшний день смонтировано 37 тыс м3 железобетонных и 23 тыс. тонн металлических конструкций будущего комплекса «Евро+". Завершена укладка 7,6 тыс. тонн технологических трубопроводов. Установлено на фундаменты 559 единиц оборудования. Завершается монтаж элементов распределительных подстанций, в том числе уложено 582 км силового кабеля и 380 км кабеля контрольно-измерительных приборов и аппаратуры. Начались испытания электрооборудования для подключения «Евро+" к сетям электроснабжения.