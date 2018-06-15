Строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов началось в Липецкой области

В Хлевенском районе приступили к строительству тепличного комплекса по выращиванию томатов.

Объем инвестиций составит 7,2 млрд рублей.

Параллельно ООО «Москва на Дону» реализует проект по возведению комплекса хранения овощей. Его стоимость — 675 млн рублей.

В перспективе планируется создание крупнейшего завода по переработке огородной продукции.

Объем инвестиций в малое предпринимательство за прошлый год в муниципалитете составил 632 миллиона рублей. Создано 159 новых рабочих мест. Средства вкладываются как в строительство новых производств, так и в модернизацию действующих предприятий. Приоритетными являются сразу несколько проектов. Это возведение свиноводческого комплекса с законченным циклом производства (две откормочные площадки по 40 тысяч голов в год) с объемом инвестиций 822 миллиона рублей и семеноводческого завода по доработке и хранению семян различных масличных культур. Здесь объем инвестиций составляет 400 миллионов рублей. Одновременно на территории села Отскочное создается селекционный центр по выращиванию семян высших репродукций (суперэлита и элита) зерновых и зернобобовых, а также картофеля.