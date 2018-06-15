Лукойл ввел в эксплуатацию третью скважину на второй очереди месторождения им. В. Филановского

ПАО «ЛУКОЙЛ» завершило строительство и ввело в эксплуатацию третью скважину в рамках второй очереди освоения месторождения им. Владимира Филановского в Каспийском море.

Скважина является двуствольной, нефтедобывающей, с горизонтальным окончанием. Длина основного ствола составляет 3795 м, бокового — 3762 м. Начальный дебит скважины составил более 3,2 тыс. т в сутки. Ввод скважины в эксплуатацию позволил вывести среднесуточную добычу на месторождении на проектный уровень.

Программа бурения на второй очереди месторождения включает строительство и ввод в эксплуатацию 8 скважин — 6 добывающих и 2 нагнетательных с целью поддержания добычи на месторождении на проектном уровне 6 млн тонн нефти в год. Ранее в 2018 году уже были введены в эксплуатацию две скважины — добывающая и нагнетательная.

В рамках третьей очереди освоения месторождения на астраханских верфях ведется строительство блок-кондуктора.