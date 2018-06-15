Производство осей грузовых прицепов открыто в Московской области

В Химках остоялось открытие производственной площадки ООО «БПВ-Ост» (дочернее предприятие компании BPW, Германия), на которой локализовано производство осевых агрегатов, используемых в конструкции прицепной техники. Таким образом головное предприятие BPW адаптируется к новым требованиям законодательства и рыночным условиям в России. Текущие производственные мощности позволяют ООО «БПВ-Ост» выпускать порядка 2 тыс. осей в месяц.

Объем инвестиций в открытие производства составил более 350 млн рублей.

На сегодняшний день на ООО «БПВ-Ост» запущен участок сварки кронштейнов оси, участок покраски, участок сборки элементов ступичной системы и участок монтажа подвески. При этом, компанией налажена работа с рядом российских предприятий, среди которых Новолипецкий металлургический комбинат, Челябинский кузнечно-прессовый завод и Первоуральский автоагрегатный завод, (поставляющих детали для изготавливаемых в Московской области осевых агрегатов BPW).

Благоприятной динамике на российском рынке способствовала программа субсидирования льготного лизинга специализированной техники, реализуемая Минпромторгом. В рамках программы на сегодняшний день порядка 80%, предъявленных лизинговыми компаниями к субсидированию договоров заключены в отношении продукции, выпускаемой 25 ведущими российскими производителями прицепной техники. Одним из ключевых требований, предъявляемых к российским производителям в рамках данного механизма, является использование осевых агрегатов, произведенных на территории Российской Федерации.

Справочно

Компания BPW с 1898 года разрабатывает и производит системы ходовой части и оси для прицепов в штаб-квартире в г. Виль, Германия, являясь одним из ведущих мировых производителей данной продукции. В структуру BPW входит более 60 собственных компаний, свыше 3,2 тыс. сервисных центров, а также 10 производственных площадок, в том числе в Германии, России, Венгрии, Китае, Австралии и Южной Африке.

По итогам 2017 года объем реализации прицепной техники на российском рынке в два раза превысил показатели 2016 года и составил свыше 43 тыс. ед. (50,4 млрд. рублей). При этом по итогам первого квартала текущего года рост составил 40% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года (до уровня 14,8 млрд. рублей).

В свою очередь российское производство прицепной техники также демонстрирует рост: в 2017 году отечественными предприятиями выпущено более 16,3 тыс. ед. данной продукции (23,1 млрд. рублей), что на 23% больше, чем в 2016 году. За первый квартал 2018 года совокупный объем производства прицепов и полуприцепов увеличился по сравнению с сопоставимым периодом 2017 года на 16% и составил 4,8 тыс. ед. (6,7 млрд. рублей).