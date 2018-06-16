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Дорожное строительство

Экспериментально доказана возможность увеличения срока службы дорожного покрытия

  • Сравнение разрушенных участков
  • Сравнение разрушенных участков
  •  © zapad24.ru

Ученица инженерно-технологического класса красноярской школы № 22 Юлия Ермакова нашла причину быстрого износа дорожного полотна городских магистралей. Школьница уверена, что внесение изменений в технологию ремонта сделает дороги «вечными». А именно, по мнению Юлии, необходимо изменить форму глинистого основания с плоской на конусообразную. В этом случае при движении транспорта в основании дороги образуется ядро уплотнения, и частицы оказываются сцепленными друг с другом, из-за этого прочность полотна увеличивается. Причём и затраты на ремонт и восстановление дорог снизятся на 50-80%.

В настоящее время школьница уже провела испытания и экспериментальным путём доказала эффективность своей технологии. Стоит отметить, инженерная находка школьницы отмечена на научно-практических конференциях «Сибирский техносалон», «Инженерная лига», «Космотех XXI век».

Также Юлия Ермакова получила грантовую поддержку на краевом конкурсе юных техников-изобретателей.

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http://zapad24.ru/news/krasnoyarsk/59603-krasnoyarskaya-shkolnica-izobrela-tehnologiyu-vechnogo-asfalta.html

Красноярск, асфальт,
  • dryuncher . dryuncher .
    16.06.1814:41:20

    Никто не будет ее технологией пользоваться. На этом ремонте дорог живут все администрации и их приближенные. Хорошо что грант дали

    #1045124
    • megajob megajob
      16.06.1814:57:48

      Уже были даже по центральным ТВ передачи про «случайно пустили тех кто сделал дорогу ЧЕСТНО и по Правилам»    , да что там — у нас в городе было такое чудо, сделали дорогу (сторонняя фирма) и она стойко и стабильно пролежала 20 ЛЕТ!!! Угадайте что было дальше — правильно никогда более их в город не пускали.     То же и в видео — никогда более такие «неправильные фирмы» более не допускались к ремонту.

      Уж простите — но думаю нужно провести публичные расстрелы чиновников от мерий принимающих ТАКИЕ дороги и на будущее вводить «статус невыездного» как для чиновника так и для владельца фирмы и в случае если дорого не «пролежала» 10-20 лет - расстреливать!    

      Никакого другого способа уж простите не вижу и никакое технические разработки тут не причем    . На моих глазах свежий асфальт у «дачи Путина» под Питером — раскатали в колее за ПОЛГОДА    , то есть владельцы фирм — не бояться ВООБЩЕ НИЧЕГО.

      #1045128
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