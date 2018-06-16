Экспериментально доказана возможность увеличения срока службы дорожного покрытия



Сравнение разрушенных участков

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Ученица инженерно-технологического класса красноярской школы № 22 Юлия Ермакова нашла причину быстрого износа дорожного полотна городских магистралей. Школьница уверена, что внесение изменений в технологию ремонта сделает дороги «вечными». А именно, по мнению Юлии, необходимо изменить форму глинистого основания с плоской на конусообразную. В этом случае при движении транспорта в основании дороги образуется ядро уплотнения, и частицы оказываются сцепленными друг с другом, из-за этого прочность полотна увеличивается. Причём и затраты на ремонт и восстановление дорог снизятся на 50-80%.

В настоящее время школьница уже провела испытания и экспериментальным путём доказала эффективность своей технологии. Стоит отметить, инженерная находка школьницы отмечена на научно-практических конференциях «Сибирский техносалон», «Инженерная лига», «Космотех XXI век».

Также Юлия Ермакова получила грантовую поддержку на краевом конкурсе юных техников-изобретателей.