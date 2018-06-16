Добавить статью
Агропром и пищевая промышленность

«Эко-Нива». Лидер молочной отрасли

  •  © agroinvestor.ru

В 2017 году в России наконец удалось переломить тенденцию падения производства молока. И всё чаще в строчках известий агрокомплекса страны звучит название «ЭкоНива».

Начало

Компания «ЭкоНива» была основана в 1994 году предпринимателем из Германии Штефаном Дюрром. Именно с именем этого человека и связана вся дальнейшая история агрохолдинга.

В 1989 году студент Байройтского университета впервые приезжает в Советский Союз для прохождения стажировки в сельхозпредприятиях Курской и Московской областей. Тогда Штефан и не предполагал, что почти вся его последующая жизнь будет тесно связана с Россией.

В 1994 году создаётся компаниия «ЭкоНива». Подобно многим российским предпринимателям того времени, Штефан Дюрр начинает с импорта.

Однако в 2001 году «ЭкоНива» резко меняет направление своей деятельности и начинает свой первый животноводческий проект в Конышевском районе Курской области.

В 2002 году подразделения «ЭкоНивы» появляются в Оренбургской и Воронежской областях.

В 2006 году «ЭкоНива» включается в реализацию нацпроекта «Развитие АПК». Начинается строительство и реконструкция животноводческих комплексов и ферм в Воронежской, Курской, Калужской и Новосибирской областях.

Молочное животноводство

В 2007 году состоялось открытие первого животноводческого комплекса на 1200 голов в Воронежской области. Штефан Дюрр становится лауреатом национальной премии имени Петра Столыпина «Аграрная элита России» в номинации «Развитие сельскохозяйственного производства и создание новых рабочих мест».

В 2009 году «ЭкоНива» открывает животноводческие комплексы в Новосибирской и Курской областях.

Список предприятий, открытых агрохолдингом, расширяется каждый год. К животноводческим фермам присоединяются элеваторы, семенные заводы, предприятия переработки молока, зерна.

В 2013 году Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства Штефану Дюрру за особые заслуги перед Россией.

Всего компания построила 15 крупных животноводческих предприятий в Воронежской, Курской, Рязанской, Калужской, Оренбургской, Новосибирской и Тюменской областях.

В 2014 году «ЭкоНива» вышла в лидеры производства сырого молока в России (молоко 153,7 тыс. тонн, рост на 28%, 480 тонн в сутки, поголовье 22 тыс. коров, рост на 14%).

В 2015 году холдинг произвёл 179,6 тонн сырого молока и объединяет 5 предприятий.

В 2016 году «ЭкоНива» делила первое-второе место среди крупнейших российских производителей сырого молока с «Агрокомплексом» им. Н. Ткачева. Согласно собственной информации «ЭкоНивы», в том году холдинг произвел 220 тыс. т молока.

2017 год

В 2017 году в молочном стаде «ЭкоНивы» уже 40 тыс. коров, к концу года надои достигли 1 тыс. т молока в сутки (более половины давали фермы в Воронежской области). Компания вновь выходит на 1 место по производсту сырого молока в стране.

2017 год стал пока самым успешным в деятельности компании:

  •  © liski.riavrn.ru

— 11 января в с. Высокое Лискинского района Воронежской области открылся новый животноводческий комплекс «ЭкоНивыАгро» на 2800 голов,

  •  © nikatv.ru

— 10 февраля в с. Бушовка Перемышльского района Калужской области запущен комплекс на 2800 голов с доильным оборудованием «Карусель»,

  •  © mkkaluga.ru

— 7 ноября в Ферзиковском районе Калужской области запущен в работу новый животноводческий комплекс «Аристово» на 2800 голов дойного стада,

  •  © agrobase.ru

— 18 ноября в Новосибирской области состоялось открытие модернизированного животноводческого комплекса компании «Сибирская Нива» в с. Пеньково. Мощность животноводческого комплекса увеличили с 1800 до 5000 голов дойного стада,

— предприятие начинает работу в Рязанской области, там в декабре приобретён рязанский агрохолдинг «ОкаАгро» (в состав предприятия входят два современных животноводческих комплекса на 2,1 тыс. и 1,2 тыс. коров голштинской породы с технологией беспривязного содержания,

—  приобретены заводы «Мосмедыньагропром» (Калужская обл.) и Аннинский молочный комбинат (Воронежская обл.).

2018 и дальше

В этом году компания ведёт строительство 10 молочных комплексов. Один из них уже запущен в Воронежской области. Это новый современный животноводческий комплекс «Бобров» на 2800 голов дойного стада.

В апреле 2018 года «ЭкоНива» производила уже 1270 т молока в сутки и в настоящее время является лидером в производстве сырого молока в России.

Компания ставит перед собой амбициозные задачи увеличить вдвое производство сырого молока в 2018 году и выйти на уровень 2 тыс. тонн молока в сутки. Это позволит ей стать крупнейшей молочной компании Европы и приблизиться к 20-ке мировых производителей сырого молока.

В 2018 году дойное стадо холдинга планируется увеличить на 37 тыс. коров. В том числе:

— в Воронежской области за счет строительства животноводческих комплексов предполагается рост поголовья на 14 тыс. животных (расширение действующих предприятий и запуск ещё 2 новых комплексов, 1 уже введён в строй, второй в Аннинском районе на 2800 голов скоро также будет введён в эксплуатацию),

  •  © s13.stc.all.kpcdn.net

— в Рязанской области — на 8,8 тыс. (строятся ферма на 6 тыс. голов и животноводческий комплекс на 2,8 тыс. голов в с. Подболотье Петелинского райна),

— в Новосибирской области — на 6 тыс.,

— в Калужской области — на 5,6 тыс.,

— в Оренбургской области — на 2,8 тыс.,

— начато строительство в Смоленской области.

В 2019 году будут введены в строй ещё 2 молочных комплекса в Бобровском и Бутурлиновском районах Воронежской области. Каждый из них рассчитан на 2,8 тыс. коров. Стоимость одного молочного комплекса составит около 1,7 млрд руб. без учета скота.

Продолжится строительство в Оренбургской области. Здесь холдинг намерен инвестировать 4,5-5 млрд рублей в увеличение маточного стада крупного рогатого скота в Оренбургской области до 10 тыс. голов к 2020 году.

В частности, планируется за 3 года увеличить поголовье мясного КРС в ООО «Северная Нива» (входит в агрохолдинг), а также построить ещё одни молочный комплекс на 2,8 тыс. голов.

Реализация этого проекта позволит загрузить мощности перерабатывающих предприятий ООО «Бугурусланский сыродельный завод» и ООО «Северное молоко» и создать 300-350 рабочих мест.

Агрохолдинг «ЭкоНива» в одном ряду с «Мираторгом», «Черкизово», «РусАгро», «ЕвроДоном» и другими лидерами российского АПК стал одним из локомотивов российской экономики.

Штефан Дюрр. На благо России

  •  © milknews.ru

Из интервью.

В 1989 году вы приехали в Советский Союз по студенческому обмену. Что вас больше всего удивило здесь?

— Меня удивила разница между своими представлениями о том, как живет страна, и реальным положением дел. Взгляд на СССР из Западной Германии оказался мало соответствующим реальности. Нам объясняли, как здесь все плохо, а здесь оказались гостеприимные, живые люди, в которых просто нельзя не влюбиться. Они сильно отличались от россиян, которых мы видели у себя в Европе, — строгих, неулыбчивых, закрытых, крайне сдержанных и почему-то почти всегда одетых в костюмы с галстуками. Еще был непонятен дефицит продуктов питания и других потребительских товаров — очереди, пустые магазины… Мы думали: «Как же так? Русские — трудолюбивые люди, во многом похожие на нас, в стране развита промышленность, большой агрокомплекс, богатые природные ресурсы. Как можно жить в такой стране, хорошо работать и при этом нуждаться в самом необходимом?»

Я вместе с товарищем приехал по студенческому обмену на полгода, проходил здесь практику в подмосковном хозяйстве. Помню, знакомые удивлялись, с чего это меня потянуло на такую экзотику. Это сейчас ехать в Россию нормально, а тогда это было, не знаю… все равно что махнуть в Танзанию или на Гренландию! А мне стало интересно: часто ли представляется возможность ближе узнать ещё недавно закрытую большую страну? Когда приехал, конечно, поразили масштабы. У меня в Германии было не самое маленькое хозяйство — на 14 га, и я всерьез строил большие планы его развития.

Думал, докуплю участок у одного-другого соседа, что-то арендую и в общей сложности когда-то наберу до 200 га.

То есть для Германии 200 га — много? А-ля немецкий агрохолдинг.

Для южных земель Германии — да. Скажем так, на востоке или севере страны 200 га — средний объем: там с землями посвободнее. Вот у моего соседа сейчас примерно столько же земель, 150 дойных коров, и его хозяйство считается одним из самых крупных в регионе. В России же несравнимо больший потенциал. Такую возможность упускать не хотелось, и в 1990 году я решил остаться.

— Из чего складывается себестоимость молока в «ЭкоНиве» и какие меры вы предпринимаете, чтобы снижать ее, не теряя при этом в качестве?

— Ни для кого не секрет что большая часть затрат в животноводстве приходится на корма. 60% молока мы производим за счет основных кормов собственного производства, остальные — стараемся производить тоже с низкой себестоимостью. Второе — это воспроизводство и выбраковка. Тяжело вести прибыльный бизнес при выбраковке 40%, у нас она составляет 22-24%. Если посмотреть на затраты в пересчете на литр молока, то корма составляют 9 рублей, воспроизводство и выбраковка — 4 рубля. Все остальные факторы, такие как заработная плата, ветпрепараты — в рамках 2-3 рублей. А вот самые коварные затраты в себестоимости — это так называемые общие затраты. Тут можно потерять много денег, но экономить при этом нельзя. Приготовление блюд в столовой, развозка сотрудников и т. д. может сильно повлиять на себестоимость. Сегодня общие затраты у нас составляют 2 рубля, а раньше — 6-7 рублей. Важно грамотно их оптимизировать, но так, чтобы сотрудники ни в коем случае не пострадали.

Штефан, за последние несколько лет «ЭкоНива» построила и открыла несколько крупных молочных комплексов. Кроме того, вы уже стали крупнейшим производителем молока в России. Есть куда расти дальше?

— Мы развиваемся в основном в тех регионах, где уже работаем — Воронежская, Калужская, Новосибирская, Тюменская области. Скорее всего, добавим к ним новую территорию — Рязанскую область. Также мы планируем расширить на соседние области — Московскую и Смоленскую — наше предприятие «КалужскаяНива». Нам есть над чем работать. К примеру, новый вызов для нас — это переработка молока. Пока мы делаем в ней только первые шаги. Успехи, честно сказать, средние, пока на «тройку». Будем работать, чтобы и в этой сфере у нас было все отлично!

  •  © nikatv.ru

 http://www.agroinvestor.r.../companies/article/12166/ 

 https://milknews.ru/inter...blogi/Djurr-JekoNiva.html 

 https://www.milkprice.ru/news/tag/0/317-ekoniva 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.ekoniva-tekhnika.com/pages/sled-v-istorii

животноводство , КРС
  • Данила Романов Данила Романов
    16.06.1811:10:48

    В планах в 2021 году 1.5 млн тонн молока.

    Вот свежее интервью

    Глава группы «Эконива» Штефан Дюрр — о молочных рекордах и фальсификате

     http://www.dairynews.ru/i...yurr-o-molochnykh-re.html 

    — Когда «Эконива» по надоям сможет выйти на 2 тыс. т?

    — Хотелось бы к концу нынешнего года, но, думаю, все же к началу следующего, а к концу 2018-го будет 1,9 тыс. т. Весна была затяжная, и начало некоторых строек пришлось задержать. Это строительство молочныхкомплексов в Добрине, Песковатке и Петропавловке Лискинского района, в Старой Чигле Аннинского района, второго комплекса в Бобровском районе. Комплексы в Коршеве и Бодеевке строятся уже давно, предстоит их запуск. В Воронежской области мы строим комплексы на 2,8 тыс. голов дойного стада, а в Рязанской возводим объект на 6 тыс. голов. В итоге общего надоя в 2 тыс. т планируем достичь в феврале или в марте 2019 года. Если все комплексы, которые мы строим, сдадим, то к концу 2019 года выйдем на показатель, близкий к 3 тыс. т.

    Отредактировано: Данила Романов~11:27 16.06.18
    #1045065
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      16.06.1812:21:31

      Интересное интервью. Для кой-кого не совсем приятное.   

      #1045078
      • Данила Романов Данила Романов
        16.06.1812:43:31

        Давно пора сделать отрасль прозрачной. Маркировка коров, прослеживаемость лекарств, сырья, пальмового масла, готовой продукции и т. д.

        Пусть бизнес отчитывается в информационную систему за каждый чих, а комп уже будет искать отклонения.Ведь невозможно произвести молоко без коров, людей и т. д., невозможно переработать молоко без закупки молока.

        Это не даст 100% гарантию, но значительно улучшит ситуацию.

        #1045083
  • Данила Романов Данила Романов
    16.06.1813:34:35

    С офф сайта www.ekoniva-apk.ru/

    «ЭкоНива-АПК» является одним из ведущих аграрных холдингов России. Сельхозпредприятия компании работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях на площади более 360 000 га (на 31.05.2018). В аграрном производстве занято около 7000 сотрудников.

    Молочное производство

    Приоритетным направлением в работе компании является молочное производство. «ЭкоНива-АПК» является одним из крупнейших производителей молока в России и Европе. Ежедневно сельхозпредприятия производят около 1400 тонн молока (на 31.05.2018). В 2017 году валовый надой молока составил около 300 тысяч тонн. Общее поголовье КРС составляет около 105 000, из которых 52 000 — фуражные коровы (на 31.05.2018). Современные технологии содержания животных эффективный менеджмент стада позволяют динамично наращивать объемы производства.

    #1045101
  • Иван Кротов Иван Кротов
    16.06.1818:35:13

    Молодец мужик, ему не только гражданство, но он и других наград достоин.

    #1045154
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,