«Эко-Нива». Лидер молочной отрасли

В 2017 году в России наконец удалось переломить тенденцию падения производства молока. И всё чаще в строчках известий агрокомплекса страны звучит название «ЭкоНива».

Начало

Компания «ЭкоНива» была основана в 1994 году предпринимателем из Германии Штефаном Дюрром. Именно с именем этого человека и связана вся дальнейшая история агрохолдинга.

В 1989 году студент Байройтского университета впервые приезжает в Советский Союз для прохождения стажировки в сельхозпредприятиях Курской и Московской областей. Тогда Штефан и не предполагал, что почти вся его последующая жизнь будет тесно связана с Россией.

В 1994 году создаётся компаниия «ЭкоНива». Подобно многим российским предпринимателям того времени, Штефан Дюрр начинает с импорта.

Однако в 2001 году «ЭкоНива» резко меняет направление своей деятельности и начинает свой первый животноводческий проект в Конышевском районе Курской области.

В 2002 году подразделения «ЭкоНивы» появляются в Оренбургской и Воронежской областях.

В 2006 году «ЭкоНива» включается в реализацию нацпроекта «Развитие АПК». Начинается строительство и реконструкция животноводческих комплексов и ферм в Воронежской, Курской, Калужской и Новосибирской областях.

Молочное животноводство

В 2007 году состоялось открытие первого животноводческого комплекса на 1200 голов в Воронежской области. Штефан Дюрр становится лауреатом национальной премии имени Петра Столыпина «Аграрная элита России» в номинации «Развитие сельскохозяйственного производства и создание новых рабочих мест».

В 2009 году «ЭкоНива» открывает животноводческие комплексы в Новосибирской и Курской областях.

Список предприятий, открытых агрохолдингом, расширяется каждый год. К животноводческим фермам присоединяются элеваторы, семенные заводы, предприятия переработки молока, зерна.

В 2013 году Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства Штефану Дюрру за особые заслуги перед Россией.

Всего компания построила 15 крупных животноводческих предприятий в Воронежской, Курской, Рязанской, Калужской, Оренбургской, Новосибирской и Тюменской областях.

В 2014 году «ЭкоНива» вышла в лидеры производства сырого молока в России (молоко 153,7 тыс. тонн, рост на 28%, 480 тонн в сутки, поголовье 22 тыс. коров, рост на 14%).

В 2015 году холдинг произвёл 179,6 тонн сырого молока и объединяет 5 предприятий.

В 2016 году «ЭкоНива» делила первое-второе место среди крупнейших российских производителей сырого молока с «Агрокомплексом» им. Н. Ткачева. Согласно собственной информации «ЭкоНивы», в том году холдинг произвел 220 тыс. т молока.

2017 год

В 2017 году в молочном стаде «ЭкоНивы» уже 40 тыс. коров, к концу года надои достигли 1 тыс. т молока в сутки (более половины давали фермы в Воронежской области). Компания вновь выходит на 1 место по производсту сырого молока в стране.

2017 год стал пока самым успешным в деятельности компании:

— 11 января в с. Высокое Лискинского района Воронежской области открылся новый животноводческий комплекс «ЭкоНивыАгро» на 2800 голов,

— 10 февраля в с. Бушовка Перемышльского района Калужской области запущен комплекс на 2800 голов с доильным оборудованием «Карусель»,

— 7 ноября в Ферзиковском районе Калужской области запущен в работу новый животноводческий комплекс «Аристово» на 2800 голов дойного стада,

— 18 ноября в Новосибирской области состоялось открытие модернизированного животноводческого комплекса компании «Сибирская Нива» в с. Пеньково. Мощность животноводческого комплекса увеличили с 1800 до 5000 голов дойного стада,

— предприятие начинает работу в Рязанской области, там в декабре приобретён рязанский агрохолдинг «ОкаАгро» (в состав предприятия входят два современных животноводческих комплекса на 2,1 тыс. и 1,2 тыс. коров голштинской породы с технологией беспривязного содержания,

— приобретены заводы «Мосмедыньагропром» (Калужская обл.) и Аннинский молочный комбинат (Воронежская обл.).

2018 и дальше

В этом году компания ведёт строительство 10 молочных комплексов. Один из них уже запущен в Воронежской области. Это новый современный животноводческий комплекс «Бобров» на 2800 голов дойного стада.

В апреле 2018 года «ЭкоНива» производила уже 1270 т молока в сутки и в настоящее время является лидером в производстве сырого молока в России.

Компания ставит перед собой амбициозные задачи увеличить вдвое производство сырого молока в 2018 году и выйти на уровень 2 тыс. тонн молока в сутки. Это позволит ей стать крупнейшей молочной компании Европы и приблизиться к 20-ке мировых производителей сырого молока.

В 2018 году дойное стадо холдинга планируется увеличить на 37 тыс. коров. В том числе:

— в Воронежской области за счет строительства животноводческих комплексов предполагается рост поголовья на 14 тыс. животных (расширение действующих предприятий и запуск ещё 2 новых комплексов, 1 уже введён в строй, второй в Аннинском районе на 2800 голов скоро также будет введён в эксплуатацию),

— в Рязанской области — на 8,8 тыс. (строятся ферма на 6 тыс. голов и животноводческий комплекс на 2,8 тыс. голов в с. Подболотье Петелинского райна),

— в Новосибирской области — на 6 тыс.,

— в Калужской области — на 5,6 тыс.,

— в Оренбургской области — на 2,8 тыс.,

— начато строительство в Смоленской области.

В 2019 году будут введены в строй ещё 2 молочных комплекса в Бобровском и Бутурлиновском районах Воронежской области. Каждый из них рассчитан на 2,8 тыс. коров. Стоимость одного молочного комплекса составит около 1,7 млрд руб. без учета скота.

Продолжится строительство в Оренбургской области. Здесь холдинг намерен инвестировать 4,5-5 млрд рублей в увеличение маточного стада крупного рогатого скота в Оренбургской области до 10 тыс. голов к 2020 году.

В частности, планируется за 3 года увеличить поголовье мясного КРС в ООО «Северная Нива» (входит в агрохолдинг), а также построить ещё одни молочный комплекс на 2,8 тыс. голов.

Реализация этого проекта позволит загрузить мощности перерабатывающих предприятий ООО «Бугурусланский сыродельный завод» и ООО «Северное молоко» и создать 300-350 рабочих мест.

Агрохолдинг «ЭкоНива» в одном ряду с «Мираторгом», «Черкизово», «РусАгро», «ЕвроДоном» и другими лидерами российского АПК стал одним из локомотивов российской экономики.

Штефан Дюрр. На благо России

Из интервью.

— В 1989 году вы приехали в Советский Союз по студенческому обмену. Что вас больше всего удивило здесь?

— Меня удивила разница между своими представлениями о том, как живет страна, и реальным положением дел. Взгляд на СССР из Западной Германии оказался мало соответствующим реальности. Нам объясняли, как здесь все плохо, а здесь оказались гостеприимные, живые люди, в которых просто нельзя не влюбиться. Они сильно отличались от россиян, которых мы видели у себя в Европе, — строгих, неулыбчивых, закрытых, крайне сдержанных и почему-то почти всегда одетых в костюмы с галстуками. Еще был непонятен дефицит продуктов питания и других потребительских товаров — очереди, пустые магазины… Мы думали: «Как же так? Русские — трудолюбивые люди, во многом похожие на нас, в стране развита промышленность, большой агрокомплекс, богатые природные ресурсы. Как можно жить в такой стране, хорошо работать и при этом нуждаться в самом необходимом?»

Я вместе с товарищем приехал по студенческому обмену на полгода, проходил здесь практику в подмосковном хозяйстве. Помню, знакомые удивлялись, с чего это меня потянуло на такую экзотику. Это сейчас ехать в Россию нормально, а тогда это было, не знаю… все равно что махнуть в Танзанию или на Гренландию! А мне стало интересно: часто ли представляется возможность ближе узнать ещё недавно закрытую большую страну? Когда приехал, конечно, поразили масштабы. У меня в Германии было не самое маленькое хозяйство — на 14 га, и я всерьез строил большие планы его развития.

Думал, докуплю участок у одного-другого соседа, что-то арендую и в общей сложности когда-то наберу до 200 га.

— То есть для Германии 200 га — много? А-ля немецкий агрохолдинг.

— Для южных земель Германии — да. Скажем так, на востоке или севере страны 200 га — средний объем: там с землями посвободнее. Вот у моего соседа сейчас примерно столько же земель, 150 дойных коров, и его хозяйство считается одним из самых крупных в регионе. В России же несравнимо больший потенциал. Такую возможность упускать не хотелось, и в 1990 году я решил остаться.

— Из чего складывается себестоимость молока в «ЭкоНиве» и какие меры вы предпринимаете, чтобы снижать ее, не теряя при этом в качестве?

— Ни для кого не секрет что большая часть затрат в животноводстве приходится на корма. 60% молока мы производим за счет основных кормов собственного производства, остальные — стараемся производить тоже с низкой себестоимостью. Второе — это воспроизводство и выбраковка. Тяжело вести прибыльный бизнес при выбраковке 40%, у нас она составляет 22-24%. Если посмотреть на затраты в пересчете на литр молока, то корма составляют 9 рублей, воспроизводство и выбраковка — 4 рубля. Все остальные факторы, такие как заработная плата, ветпрепараты — в рамках 2-3 рублей. А вот самые коварные затраты в себестоимости — это так называемые общие затраты. Тут можно потерять много денег, но экономить при этом нельзя. Приготовление блюд в столовой, развозка сотрудников и т. д. может сильно повлиять на себестоимость. Сегодня общие затраты у нас составляют 2 рубля, а раньше — 6-7 рублей. Важно грамотно их оптимизировать, но так, чтобы сотрудники ни в коем случае не пострадали.

— Штефан, за последние несколько лет «ЭкоНива» построила и открыла несколько крупных молочных комплексов. Кроме того, вы уже стали крупнейшим производителем молока в России. Есть куда расти дальше?

— Мы развиваемся в основном в тех регионах, где уже работаем — Воронежская, Калужская, Новосибирская, Тюменская области. Скорее всего, добавим к ним новую территорию — Рязанскую область. Также мы планируем расширить на соседние области — Московскую и Смоленскую — наше предприятие «КалужскаяНива». Нам есть над чем работать. К примеру, новый вызов для нас — это переработка молока. Пока мы делаем в ней только первые шаги. Успехи, честно сказать, средние, пока на «тройку». Будем работать, чтобы и в этой сфере у нас было все отлично!

http://www.agroinvestor.r.../companies/article/12166/

https://milknews.ru/inter...blogi/Djurr-JekoNiva.html

https://www.milkprice.ru/news/tag/0/317-ekoniva