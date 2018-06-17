Новый топливозаправщик на базе ГАЗон Next (4,9 м3) от предприятия «РусАвтоГид»

Топливозаправщик ГАЗон Next от предприятия «РусАвтоГид» оснащён цистерной в форме эллипса, изготовленной из низколегированной стали 09Г2С. Толщина металлических стенок бочки, составляет не менее 3 миллиметров. Ёмкость разделана на 2 отсека герметичной перегородкой, что позволяет одновременно перевозить разные виды топлива.

Налив цистерны осуществляется верхним способом через горловины, а слив жидкости может происходить самотёком или с помощью насоса. АТЗ ГАЗон Next оборудован узлом выдачи с пистолетом, счётчиком, насосом и другим оборудованием. Привод насосной установки осуществляется от двигателя шасси, через коробку отбора мощности при помощи карданной передачи.

Автотопливозаправщик ГАЗон Next соответствует всем требованиям пожарной безопасности и стандартам ДОПОГ. Автомобиль оснащён ограничителем скорости до 90 км/ч и выводом глушителя в средней части машины с искрогасителем. Горловины получили специальные ограждения (короб), защищающие от разлива нефтепродуктов. На грузовик нанесены знаки опасности груза, для предупреждения других участников дорожного движения.

В комплектацию ГАЗон Next с автоцистерной, входит два огнетушителя в специальных пеналах, ящики для песка и инструментов, а так же цепь заземления, проблесковый мачок и другое оборудование.

Для удобной работы оператора, топливозаправщик оснащен площадкой обслуживания из алюминиевого листа с противоскользящим покрытием, лестницей и поручнем безопасности. Справа, слеза и сзади цистерны нанесены специальные цветографические схемы.