Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) поставил 539 автобусов для обновления транспортного парка Москвы. Автобусы пассажировместимостью от 76 до 154 мест соответствуют экологическому стандарту «Евро-5», адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и оснащены мультиплексной системой, которая в автоматическом режиме контролирует работу более 300 параметров и обеспечивает полную диагностику всех систем и агрегатов автобуса с возможностью передачи данных в парк. Презентация новых автобусов состоялась 18 июня в Москве.

Ликинский автобусный завод поставил в 2018 году в Москву 539 автобусов ЛиАЗ, соответствующих европейским требованиям надежности и комфорта. Автобусы ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-4292 и ЛиАЗ-6213 оснащены автоматической коробкой передач, тормозной системой с электронной системой распределения тормозных усилий и ABS, современным отечественным двигателем ЯМЗ-530 экологического стандарта «Евро-5».

Все автобусы адаптированы для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями — машины оснащены механическими аппарелями и местами для инвалидных колясок в салоне. Низкий уровень пола и система «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на 7°) обеспечивают удобную посадку/высадку пассажиров и сокращают время прохождения автобусов по маршруту. Электронная функция управления пневмоподвеской позволяет приподнимать и опускать автобус для преодоления наиболее сложных участков.

В салоне установлена мультимедийная система и экраны для демонстрации видеоконтента, зарядные устройства USB, обеспечивается доступ в интернет через WI-FI. Автобусы оснащены интеллектуальными системами освещения и климат-контроля, которые могут регулироваться в соответствии с заданными параметрами без участия водителя. На машины установлена цифровая видеосистема нового поколения, которая включает от 9 до 12 видеокамер с круговым обзором в салоне и по внешнему периметру автобуса. Автобусы оснащены датчиками задымления, системой пожаротушения, «тревожной» кнопкой в кабине водителя, оборудованием «Глонасс» с экстренной связью с аварийными службами, датчиками света и дождя, системой предупреждения, которая срабатывает в случае, если водитель не включил стояночный тормоз при покидании рабочего места. Современная мультиплексная система в автоматическом режиме контролирует работу более 300 параметров и обеспечивает полную диагностику всех систем и агрегатов автобуса с возможностью передачи данных в парк.

Экстерьер и интерьер автобусов ЛиАЗ, рабочее место водителя спроектированы в соответствии с требованиями международных стандартов по комфорту и эргономике. Рабочее место водителя в автобусах унифицировано с целью облегчения процесса адаптации водителя для работы в любой из моделей автобуса.

Свыше половины поставленных автобусов планируется обслуживать в рамках контракта жизненного цикла. Контракт жизненного цикла подразумевает, что производитель осуществляет сервисное обслуживание автобусов и несет полную ответственность за техническое состояние машин в ходе их эксплуатации. С 2016 года Ликинский завод обслуживает в Москве свыше 430 автобусов, создав для этого современные сервисные станции на территории 17-го автобусного парка. Это первый в России подобный опыт сотрудничества производителя автобусной техники с транспортными компаниями. Обслуживание в рамках сервисного контракта позволяет обеспечивать максимальный выход автобусов на маршруты, машины не простаивают в сервисе. Кроме того, для транспортных организаций это еще и существенное снижение стоимости эксплуатации.

Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ»:

— В соответствии с требованиями столицы мы создаем транспорт, соответствующий облику и ритму современного города, комфортный и безопасный для всех категорий пассажиров. Наши производственные технологии, инженерные ресурсы позволяют нам вкладывать свою экспертизу в совместную проработку транспортных решений для города. За последние годы мы внесли более 250 изменений в конструкцию наших автобусов и в производственные технологии с учетом современных требований к транспортному обслуживанию. Мы работаем и над перспективными видами техники, которые внедряются в столице, и планируем поставить 100 электробусов в Москву. Осваивая новые технологии для столицы, мы распространяем лучший опыт в других регионах страны.

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