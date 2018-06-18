ЛиАЗ поставил 539 автобусов для обновления транспортного парка Москвы
Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) поставил 539 автобусов для обновления транспортного парка Москвы. Автобусы пассажировместимостью от 76 до 154 мест соответствуют экологическому стандарту «Евро-5», адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и оснащены мультиплексной системой, которая в автоматическом режиме контролирует работу более 300 параметров и обеспечивает полную диагностику всех систем и агрегатов автобуса с возможностью передачи данных в парк. Презентация новых автобусов состоялась 18 июня в Москве.
Ликинский автобусный завод поставил в 2018 году в Москву 539 автобусов ЛиАЗ, соответствующих европейским требованиям надежности и комфорта. Автобусы ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-4292 и ЛиАЗ-6213 оснащены автоматической коробкой передач, тормозной системой с электронной системой распределения тормозных усилий и ABS, современным отечественным двигателем ЯМЗ-530 экологического стандарта «Евро-5».
Все автобусы адаптированы для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями — машины оснащены механическими аппарелями и местами для инвалидных колясок в салоне. Низкий уровень пола и система «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на 7°) обеспечивают удобную посадку/высадку пассажиров и сокращают время прохождения автобусов по маршруту. Электронная функция управления пневмоподвеской позволяет приподнимать и опускать автобус для преодоления наиболее сложных участков.
В салоне установлена мультимедийная система и экраны для демонстрации видеоконтента, зарядные устройства USB, обеспечивается доступ в интернет через WI-FI. Автобусы оснащены интеллектуальными системами освещения и климат-контроля, которые могут регулироваться в соответствии с заданными параметрами без участия водителя. На машины установлена цифровая видеосистема нового поколения, которая включает от 9 до 12 видеокамер с круговым обзором в салоне и по внешнему периметру автобуса. Автобусы оснащены датчиками задымления, системой пожаротушения, «тревожной» кнопкой в кабине водителя, оборудованием «Глонасс» с экстренной связью с аварийными службами, датчиками света и дождя, системой предупреждения, которая срабатывает в случае, если водитель не включил стояночный тормоз при покидании рабочего места. Современная мультиплексная система в автоматическом режиме контролирует работу более 300 параметров и обеспечивает полную диагностику всех систем и агрегатов автобуса с возможностью передачи данных в парк.
Экстерьер и интерьер автобусов ЛиАЗ, рабочее место водителя спроектированы в соответствии с требованиями международных стандартов по комфорту и эргономике. Рабочее место водителя в автобусах унифицировано с целью облегчения процесса адаптации водителя для работы в любой из моделей автобуса.
Свыше половины поставленных автобусов планируется обслуживать в рамках контракта жизненного цикла. Контракт жизненного цикла подразумевает, что производитель осуществляет сервисное обслуживание автобусов и несет полную ответственность за техническое состояние машин в ходе их эксплуатации. С 2016 года Ликинский завод обслуживает в Москве свыше 430 автобусов, создав для этого современные сервисные станции на территории 17-го автобусного парка. Это первый в России подобный опыт сотрудничества производителя автобусной техники с транспортными компаниями. Обслуживание в рамках сервисного контракта позволяет обеспечивать максимальный выход автобусов на маршруты, машины не простаивают в сервисе. Кроме того, для транспортных организаций это еще и существенное снижение стоимости эксплуатации.
Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ»:
— В соответствии с требованиями столицы мы создаем транспорт, соответствующий облику и ритму современного города, комфортный и безопасный для всех категорий пассажиров. Наши производственные технологии, инженерные ресурсы позволяют нам вкладывать свою экспертизу в совместную проработку транспортных решений для города. За последние годы мы внесли более 250 изменений в конструкцию наших автобусов и в производственные технологии с учетом современных требований к транспортному обслуживанию. Мы работаем и над перспективными видами техники, которые внедряются в столице, и планируем поставить 100 электробусов в Москву. Осваивая новые технологии для столицы, мы распространяем лучший опыт в других регионах страны.
- Великоросс
- 18.06.201816:10
- 1
18.06.1819:16:50