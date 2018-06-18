Уральский алюминиевый завод компании РУСАЛ произвел 50-миллионную тонну глинозема

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Юбилейную тонну готовой продукции — товарного гидрата и прокаленного глинозема — выпустили 25 мая.

Глиноземный цех УАЗа запустили в работу в августе 1939 года. Тогда же началось производство глинозема из уральских бокситов. Спустя несколько десятков лет, в 1996 году, в переработку ввели бокситы Средне-Тиманского бакситоносного месторождения. Предыдущая юбилейная 40-миллионная тонна глинозема была выпущена в мае 2005 года.

При производстве продукции используется параллельная технология Байер-спекание. В ветви Байера используется только руда СТБР.

Новый модуль непрерывного выщелачивания МНВ-2, запущенный в работу в глиноземном производстве УАЗа в прошлом году, позволит не только увеличить выпуск глинозема, но и снизить его себестоимость. Кроме того, модуль обеспечивает безопасность ведения технологического процесса.

«После глубокой модернизации и расширения глиноземного производства, проведённых в 2015 — 2017 годах, завод способен производить до 900 тыс. тонн продукции в год. Сегодня УАЗ входит в тройку крупнейших производителей глинозёма в России», — отметил генеральный директор УАЗа Виктор Кожевников.