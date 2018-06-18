Подписан акт приёмки судна связи «Иван Хурс»

Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280 успешно завершило государственные испытания. Приемный акт был подписан сегодня 18 июня 2018 года председателем комиссии государственной приемки кораблей капитаном 1 ранга Вячеславом Махориным на Северной верфи.

После подписания акта госприемки в ближайшее время ожидается включение корабля связи в состав Военно-морского флота России.

«Ивана Хурса» очень ждут в Средиземном море, где в составе постоянного оперативного соединения он сможет заменить затонувшее в апреле 2017 года судно связи «Лиман». На сегодняшний день три СКР — «Экватор», «Кильдин» и «Василий Татищев» поочередно несут службу у берегов Сирии.

Судно связи «Иван Хурс» было заложено на Северной верфи в ноябре 2013 года, спущено на воду в мае 2017 и является вторым судном проекта 18280, построенным на Северной верфи после «Юрия Иванова», вошедшего в состав ВМФ в 2014 году и предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач.

Водоизмещение судна «Иван Хурс» 4 тыс. тонн; Длина 95 метров; Ширина 16 метров; Скорость 16 узлов; Дальность плавания 8 тыс. морских миль; Экипаж 131 человек. Корабль оснащён по проекту двумя крупнокалиберными тумбовыми пулемётными установками (МТПУ) для 14,5-мм пулемётов (по другим данным четырьмя МТПУ и ПЗРК типа «Игла»).