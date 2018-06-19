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Энергетика и ТЭК

В Ростовской области открыли две газораспределительные станции

  •  © donland.ru

18 июня далн старт работе газораспределительных станций «Гуково» и «Шахты-2».

В результате реконструкции ГРС «Гуково», которую «Газпром» провел за полгода, фактически была построена новая станция мощностью 160 тысяч кубометров в час, а также реконструирован газопровод протяженностью 50 километров. Старая ГРС мощностью около 16 тысяч кубометров в час будет отключена с началом отопительного сезона. Новая ГРС «Гуково» вошла в пятерку самых крупных объектов по производительности и стала самой высокотехнологичной в Ростовской области.

Еще одна ГРС — «Шахты-2» — обновлена в Октябрьском районе.

На реконструкцию двух объектов «Газпром» направил около в 2,5 млрд рублей.

Производительность ГРС «Шахты-2» — 151,7 тысячи кубометров в час. Там также был реконструирован газопровод-отвод протяженностью 4,2 километра. Новая ГРС обеспечила техническую возможность для подключения крупного инвестиционного проекта компании «Евродон».

Новые ГРС и в Гуково, и в Шахтах решают вопрос с обеспечением газовых мощностей и возможностью газификации в Гуково, Зверево, Красносулинском районе. Кроме того, они обеспечивают обязательное условие для привлечения новых резидентов в наши территории опережающего развития. У нас их три теперь: «Гуково», «Зверево» и «Донецк».

  •  © gazprom.ru

 http://www.gazprom.ru/pre.../2018/june/article436348/ 

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http://www.donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-i-Viktor-Zubkov-otkryli-dve-modernizirovannye-GRS-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=92218&ItemID=84965&mid=83793

Ростовская область, Газпром, ГТС
  • Великоросс Великоросс
    19.06.1815:35:51

    •  © donland.ru

    •  © shakhty-media.ru

    •  © shakhty-media.ru

    •  © shakhty-media.ru

    •  © shakhty-media.ru

    Отредактировано: Великоросс~15:37 19.06.18
    #1045857
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