В Ростовской области открыли две газораспределительные станции

18 июня далн старт работе газораспределительных станций «Гуково» и «Шахты-2».

В результате реконструкции ГРС «Гуково», которую «Газпром» провел за полгода, фактически была построена новая станция мощностью 160 тысяч кубометров в час, а также реконструирован газопровод протяженностью 50 километров. Старая ГРС мощностью около 16 тысяч кубометров в час будет отключена с началом отопительного сезона. Новая ГРС «Гуково» вошла в пятерку самых крупных объектов по производительности и стала самой высокотехнологичной в Ростовской области.

Еще одна ГРС — «Шахты-2» — обновлена в Октябрьском районе.

На реконструкцию двух объектов «Газпром» направил около в 2,5 млрд рублей.

Производительность ГРС «Шахты-2» — 151,7 тысячи кубометров в час. Там также был реконструирован газопровод-отвод протяженностью 4,2 километра. Новая ГРС обеспечила техническую возможность для подключения крупного инвестиционного проекта компании «Евродон».

Новые ГРС и в Гуково, и в Шахтах решают вопрос с обеспечением газовых мощностей и возможностью газификации в Гуково, Зверево, Красносулинском районе. Кроме того, они обеспечивают обязательное условие для привлечения новых резидентов в наши территории опережающего развития. У нас их три теперь: «Гуково», «Зверево» и «Донецк».

http://www.gazprom.ru/pre.../2018/june/article436348/