Новости дорожного хозяйства

В Ростовской области 7-километровый участок трассы А-280 введен в эксплуатацию после реконструкции

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Волгоград завершило работы по реконструкции участка с 29 по 36 км федеральной автодороги А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной. В результате 7-километровый отрезок приобрел параметры категории I-В. Проезжая часть увеличена с двух до четырех полос, построены три путепровода в разных уровнях — для обеспечения безопасных разворотов и проезда сельхозтехники.

Так, на всей протяженности участка, включая путепроводы, установлено искусственное электроосвещение общей длиной более 15 км. Каждый светильник снабжен системой адресного управления, что позволяет удаленно контролировать работу линии освещения — регулировать яркость в зависимости от времени суток и погодных условий.

На подъезде к Архызу в Карачаево-Черкесии досрочно ввели в эксплуатацию 11-километровый участок трассы А-156

Сегодня, 19 июня, подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» открыло для проезда после капитального ремонта 11-километровый участок (км 52 — км 63) подъездной автодороги к международному центру отдыха «Архыз».

Завершить работы на сложном отрезке трассы А-156, проходящем по горной местности, дорожным строителям удалось с четырехмесячным опережением календарного графика.

В ходе капитального ремонта федеральные дорожники привели в нормативное состояние земляное полотно, расширили проезжую часть до восьми метров, что соответствует параметрам III технической категории. Верхний слой дорожной одежды выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Более 2000 м кюветов укрепили монолитным бетоном и установили 18 очистных сооружений для предотвращения загрязнений ручьев в местах пересечения с дорогой. Для стока грунтовых вод установили и переустроили 26 водопропускных труб.

Чтобы защитить автодорогу в условиях горной местности, скальные откосы укрепили металлической противокамнепадной сеткой площадью почти 4000 кв. м и протяженностью 180 м. В целях обеспечения безопасности дорожного движения заменено и установлено 128 дорожных знаков, около 9 км металлического барьерного ограждения, разметка нанесена долговечным термопластиком.

В Саратове завершен ремонт более 20 объектов в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»





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В целом в 2017-м в областном центре в нормативное состояние приведены 72 участка дорожной сети. Объем финансирования составил более 700 млн рублей.

В текущем году на ремонтные работы и мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Саратове — ядре агломерации направлено 850 млн рублей. В программу включены 62 объекта. В их числе ул. Орджоникидзе. Часть магистрали — от Чернышевского до Фабричной — дорожники привели в нормативное состояние в прошлом году, в текущем работы ведутся от проспекта Энтузиастов до ул. Авиастроителей. Готовность объекта составляет 48%.

В целом ремонт в городе завершен на 21 участке уличной сети, еще на 11 работы продолжаются.

Накануне делегация Росавтодора также осмотрела ход работ на некоторых региональных дорогах. Общее финансирование проекта в Саратовской агломерации предусмотрено в размере 2 млрд рублей.

Четыре дороги от «Шереметьева» в Подмосковье построили и реконструировали к ЧМ-2018

Более 100 тысяч человек ежедневно используют построенные к чемпионату мира по футболу дороги возле аэропорта «Шереметьево», реконструированные дороги позволят болельщикам беспрепятственно добираться до воздушной гавани.

В материале подчеркивается, что в 2017 году досрочно были восстановлены мосты через реку Клязьму на Шереметьевском шоссе и расширен до четырех полос движения участок Старошереметьевского шоссе, которое связывает между собой аэровокзальные комплексы аэропорта.

В мае этого года за счет завершения строительства разворотной петли у гостиницы «Новотель» снижена транспортная нагрузка на терминалы D, F, E. Кроме того, ликвидирована пробка у нового терминала B благодаря расширению участка Шереметьевского шоссе с двух до трех-пяти полос движения и организации одностороннего движения, добавляется в материале

В Воронежской агломерации завершены работы на 26 дорожных объектах





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В текущем году ремонт дорог Воронежской агломерации в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» стартовал в начале апреля. В первую очередь дорожники отремонтировали центральные магистрали областного центра с высокой интенсивностью движения.

Сейчас дорожные работы в Воронежской агломерации завершены на 26 объектах местного значения. В их числе Северный мост, который соединяет разные районы города, разделенные Воронежским водохранилищем; улица Бурденко — это кратчайшая связь между Коминтерновским и Железнодорожным районами областного центра; улица Шишкова, рядом с которой расположены несколько крупных жилых комплексов.

К началу летних школьных каникул отремонтировано дорожное покрытие улиц Дубовой, Грузинской и Дачного проспекта в микрорайоне Сомово. Вдоль этих магистралей находится большинство муниципальных детских лагерей. Приведена в нормативное состояние также улица Дарвина, рядом с которой расположены областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов и санаторий имени М. Горького.

В целом дорожные работы ведутся на 31 объекте — 25 местных автодорогах и 6 участках региональных трасс. Сейчас показатель выполнения программы на 2018 год составляет более 30%.

Помимо повышения качества улично-дорожной сети в текущем году в рамках реализации приоритетного проекта в агломерации ликвидируют 18 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время идут подготовительные работы для установки Г-образных опор с дублирующими знаками «Пешеходный переход».

В Воткинске полностью восстановлены и модернизированы сети уличного освещения





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Работы начались осенью 2017 года и завершились в апреле 2018-го. За это время заменены все 4574 светильника уличной сети — вместо старых ламп установлены светодиодные.

Кроме того были установлены система управления уличным освещением и автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии.Модернизация позволила сделать сеть более управляемой, теперь по необходимости можно точечно включать или отключать нужный узел, видеть состояние сети в режиме реального времени, а также контролировать расход электроэнергии.

В Воткинске, после проведенной модернизации, экономия по потреблению электроэнергии составит 71 процент. Ежегодно городской бюджет будет экономить 16 млн рублей или за 5 лет — 80 млн рублей.

Пост сделан с содействием блогера Human RS !