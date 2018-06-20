В Кировском районе Приморского края строители приступили к возведению нового моста

Сотрудники «Примавтодора» приступили к бетонированию скважин под опоры нового моста в село Крыловка Кировского района в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края». Длина сооружения с подходами составит 1 километр, самого мостового перехода — 72 метра.

В настоящее время на объекте в две смены заняты 10 единиц техники и 25 человек, имеющих многолетний опыт строительства в Приморье.

«В настоящий момент ведем бурение скважины на первой опоре. Глубина бурения составляет 30 метров. Параллельно приступили к бетонированию скважины на первой опоре. Всего на этом мосту будет четыре опоры, у каждой по две скважины», — рассказали в «Примавтодоре».

Также продолжаются работы по отсыпке земляного полотна на подходах к мосту и осушению заболоченной местности. В настоящий момент отсыпано более пяти тысяч кубометров скального грунта.

Отметим, что мост в село Крыловка будет иметь две полосы для движения шириной по пять метров. Дорожное покрытие — асфальтобетон. Завершить работы по строительству моста «Примавтодор» планирует по графику, в ноябре 2018 года.