Производство изобутилена запущено в Татарстане

В Нижнекамске состоялся ввод в эксплуатацию производства изобутилена мощностью 160 тысяч тонн в год на заводе изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим». Это второй из трех инвестпроектов завода в рамках программы по наращиванию производства изопренового каучука СКИ-3 до 330 тыс. тонн в год. Новое производство позволило создать предприятию 68 новых рабочих мест.

Изобутилен является сырьем для выпуска изопрена — основного компонента при производстве синтетических изопреновых и бутиловых каучуков, широко применяемых в шинной промышленности, для выпуска резинотехнических изделий различного назначения. Также изобутилен используется в ПАО «Нижнекамскнефтехим» для получения алюмоорганических соединений.

Новый цех оснащен узлом подготовки сырья, насосно-компрессорной станции воздуходувных машин, станцией испарения, двумя блоками дегидрирования, узлом газоразделения, компрессорной контактного газа и пропанового холода. Основная часть оборудования была изготовлена на российских предприятиях. Семь компрессоров по контактному газу и пропановому холоду были заказаны в Чехии.

«Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы. Предприятие планирует ввести первую очередь этиленового комплекса совокупной мощностью 600 тыс. тонн в 2021 году. Стоимость проекта — около $9 млрд, в результате его реализации мощность производства этилена на «Нижнекамскнефтехиме» планируется довести до 1,2 млн тонн в год. Проектированием комплекса занимается немецкая компания Linde AG.

Выручка Нижнекамскнефтехима в 2017 году выросла на 5% и составила 162 млрд рублей. Физический объем продукции вырос на 2%, доля экспорта в общем объеме продаж составила 50%. Отгрузка синтетических каучуков выросла на 5% до 704 тыс. т.

Предприятие в 2017 году выработало миллионную тонну галобутилового каучука, четырехмиллионную тонну изопрена и 17-миллионную тонну этилена.