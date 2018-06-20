Компания «Туполев» передала в эксплуатацию очередной Ту-214

ПАО «Туполев, входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, передало в эксплуатацию очередной Ту-214 в специальной модификации, сообщила пресс-служба компании. Ту-214 ПУ-СБУС выпущен в рамках контракта с Министерством обороны РФ казанским филиалом ПАО «Туполев». После ознакомительного полета, выполненного экипажем эксплуатирующей организации, самолет осуществил перелет к месту базирования.

Это второй Ту-214 данной модификации, построенный предприятием по заказу Минобороны России. Первый Ту-214 ПУ-СБУС был передан в эксплуатацию 26 марта 2018 года. Всего на казанском филиале ПАО «Туполев» построено 30 самолетов Ту-214 различных модификаций. «Специализируясь на проектировании и изготовлении самолетов дальней авиации, «Туполев» также производит самолеты на базе Ту-214 в специальном оснащении для государственных нужд. Все комплектующие в составе этих самолетов — отечественного производства, что отвечает основному требованию государственных заказчиков. Портфель предварительных заказов на Ту-214 различных модификаций сформирован до 2026 года», — сообщил генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов.

Ту-214 — магистральный узкофюзеляжный двухдвигательный самолет, отличается топливной экономичностью и высоким уровнем комфорта. Основное назначение специальной модификации Ту-214 ПУ-СБУС — обеспечение дополнительных каналов связи абонентам.