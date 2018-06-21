«Аэрофлот» второй год подряд признан лучшим авиаперевозчиком Европы

«Аэрофлот» признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке воздушных перевозок. Российскому перевозчику присуждена премия американской авиационной ассоциации APEX «Выбор пассажиров» сразу в двух номинациях — «Лучшая глобальная авиакомпания в Европе» и «Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами». Церемония награждения авиакомпаний, которые объявлены лучшими в своих регионах планеты, состоялась 19 июня на конференции APEX TECH 2018 в Лос-Анджелесе, говорится в сообщении российского перевозчика.

Премия APEX «Выбор пассажиров» (Passenger Choice Awards) считается одной из самых статусных в глобальной отрасли авиаперевозок. Она присуждается на основании онлайн-отзывов авиапутешественников, чей маршрут может быть проверен и подтвержден.

Этой премией отмечены лучшие перевозчики ключевых регионов мира, относящиеся к трем категориям — глобальные, крупные региональные и бюджетные авиакомпании. Кандидаты оценивались по таким критериям, как комфорт кресел, работа кабинных экипажей, качество бортового питания и напитков, система развлечений на борту и Wi-Fi-оснащенность. «Аэрофлот» был признан лучшим в Европе по совокупности показателей.

Кроме того, используя сертифицированные отзывы пассажиров, APEX ведет общий рейтинг авиакомпаний. В прошлом году «Аэрофлот» был удостоен от американской ассоциации высшей оценки «пять звезд» в категории «Глобальная авиакомпания».

Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) базируется в США и специализируются на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на авиатранспорте. Она представляет собой сеть компаний и специалистов, стремящихся обеспечивать сервис мирового класса в масштабах всего рынка авиаперевозок.

По степени авторитетности это американский аналог европейского исследования агентства Skytrax, которое считается ведущим в мире оценщиком авиакомпаний и аэропортов по уровню обслуживания пассажиров. Аэрофлот входит в число обладателей высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax. По этому показателю он не уступает практически ни одному другому из лучших авиаперевозчиков Европы.

Также, что в 2018 году «Аэрофлот» второй год подряд признан ведущей авиакомпанией Европы пользователями самого крупного в мире сайта о путешествиях ТripAdvisor. На основе их консолидированного мнения крупнейшая российская авиакомпания получила премию TripAdvisor Travellers' Choice Award в этой, а также еще трех категориях — «Ведущий премиум-эконом класс в Европе — выбор путешественников», «Лучший бизнес-класс в Европе», «Лучшая авиакомпания России».