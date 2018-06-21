Компания «СиСорт» начала поставку фотосепараторов в Лимпопо ЮАР

Фотосепаратор российской компании «СиСорт» начал свою работу в провинции Лимпопо Южно-Африканской Республики.

Выход компании на рынок Южно-Африканской Республики стал возможен благодаря участию в выставке Nampo Harvest Day-2018, которая проходила с 15 по 18 мая 2018 г. в городе Ботавилль (ЮАР). При поддержке Минпромторга России, Российского экспортного центра и Ассоциации «Росспецмаш» на мероприятии был организован национальный павильон в рамках реализации постановления Правительства РФ от 24 апреля 2017 г. № 488.

Фотосепаратор приобрел завод Royal Macadamia Ltd для сортировки элитного ореха макадамия, который нередко называют «королевским» за его питательность и полезность. Очистка этого продукта является достаточно сложным процессом из-за повышенной твердости скорлупы. В технологической цепочке на заводе Royal Macadamia Ltd «Оптима new» расположен после машины, которая раскалывает скорлупу, главной задачей фотосепаратора является очистка частиц скорлупы ореха из общей массы продукта. Российский фотосепаратор дает более высокое качество очищения за меньшее количество проходов, соответственно, у него выше производительность, чем у известных иностранных аналогов.

Компания «СиСорт» видит хорошие перспективы дальнейших поставок фотосепараторов как в эту конкретную провинцию, так и в целом в ЮАР и планирует расширять свое участие в проектах по модернизации линий очистки на других заводах Республики.

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