ПСКР «Дозорный» передан Береговой охране
21 июня во Владивостоке после успешного завершения ходовых и государственных испытаний поднят флаг на пограничном сторожевом корабле «Дозорный» — 14-ом корабле проекта 22460 «Охотник» и 3-ем, построенном на ОАО «Восточная верфь».
©Видео с youtube.com
Проект разработан ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: стандартное — 685 т, полное — 750 т.
Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания: 4100 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 20 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630М
два 12.7-мм пулемёта «Корд»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
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- kostya251189
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