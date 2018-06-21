ПСКР «Дозорный» передан Береговой охране

21 июня во Владивостоке после успешного завершения ходовых и государственных испытаний поднят флаг на пограничном сторожевом корабле «Дозорный» — 14-ом корабле проекта 22460 «Охотник» и 3-ем, построенном на ОАО «Восточная верфь».

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Проект разработан ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное — 685 т, полное — 750 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 4100 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.