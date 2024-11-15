Восточная верфь передала заказчику шестой краболов

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На предприятии ОСК «Восточная верфь» (управляющая компания — Амурский судостроительный завод ОСК) состоялась церемония подъема флага на шестом судне-краболове проекта 03141 «Андрей Басаргин», построенном в рамках инвестиционного проекта «Квоты под киль». Судно «Андрей Басаргин» проекта 03141 — шестое из серии судов-краболов, построенное на предприятии ОСК «Восточная верфь» по программе «Квоты под киль». В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин, генеральный директор Амурского судостроительного завода ОСК Михаил Боровский, управляющий директор предприятия ОСК «Восточная верфь» Виталий Клюев, работники верфи и гости.

Сергей Калитин отметил заметную роль Восточной верфи в обновлении дальневосточного рыбопромыслового флота. Михаил Боровский поблагодарил работников верфи за профессионализм и умение решать сложные задачи, отметил роль Андрея Басаргина в развитии кораблестроения на Дальнем Востоке. Виталий Клюев вручил лучшим работникам верфи грамоты и пожелал экипажу нового судна отличных уловов и 7 футов под килем.

Новый краболов назван в честь известного дальневосточного кораблестроителя Андрея Георгиевича Басаргина.

Суда этого проекта выпускаются на предприятии с 2019 года. В проект 03141 заложена концепция универсального модульного комплекса. «Андрей Басаргин» может использоваться как для добычи и перевозки живого краба, так и замораживать продукцию в море и транспортировать ее на берег. При неизменных внешних обводах корпуса, энергетической установки и основного комплекта оборудования судно можно использовать для добычи и перевозки живого краба, как краболов-процессор, ярусолов или креветколов. Также из ключевых особенностей — район плавания краболова не ограничен, а ледовый класс предусматривает регулярную эксплуатацию в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

Основные характеристики судна:

• класс судна — (РС) КМ Ice2 (REF) fishing vessel;

• длина наибольшая — 63,27 метра;

• ширина наибольшая — 10,60 метра;

• высота борта — 4,60 метра;

• валовая вместимость — 1048 тонн;

• мощность ГД — 1618 кВт;

• скорость — 14 узлов;

• экипаж — 21 человек;

• автономность — 45 суток.

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