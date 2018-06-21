Барнаульский завод техизделий ввел цех по производству безасбестовых тормозных колодок

На Барнаульском заводе автоформованных термостойких изделий запустили цех, в котором будет производить продукцию, востребованную в США и Европе.

Продукция нового поколения — безасбестовые тормозные колодки и накладки дискового тормоза — будет использоваться на грузовых автомобилях, автобусах, прицепах, а также на железнодорожном транспорте. По сообщению пресс-службы завода АТИ, продукт является инновационным, поскольку соответствует высоким показателям экологической безопасности в связи с применением безасбестовых технологий. При этом сохранены высокие эксплуатационные характеристики тормозных колодок и накладок, в том числе показатели ходимости и безопасности.

Запуск нового производства позволит создать на заводе АТИ порядка 30 новых рабочих мест.