Барнаульский завод техизделий ввел цех по производству безасбестовых тормозных колодок
На Барнаульском заводе автоформованных термостойких изделий запустили цех, в котором будет производить продукцию, востребованную в США и Европе.
Продукция нового поколения — безасбестовые тормозные колодки и накладки дискового тормоза — будет использоваться на грузовых автомобилях, автобусах, прицепах, а также на железнодорожном транспорте. По сообщению пресс-службы завода АТИ, продукт является инновационным, поскольку соответствует высоким показателям экологической безопасности в связи с применением безасбестовых технологий. При этом сохранены высокие эксплуатационные характеристики тормозных колодок и накладок, в том числе показатели ходимости и безопасности.
Запуск нового производства позволит создать на заводе АТИ порядка 30 новых рабочих мест.
21.06.1818:06:00