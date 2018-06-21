Добавить статью
Новые заводы и цеха

Барнаульский завод техизделий ввел цех по производству безасбестовых тормозных колодок

  •  © www.interfax-russia.ru

На Барнаульском заводе автоформованных термостойких изделий запустили цех, в котором будет производить продукцию, востребованную в США и Европе.

Продукция нового поколения — безасбестовые тормозные колодки и накладки дискового тормоза — будет использоваться на грузовых автомобилях, автобусах, прицепах, а также на железнодорожном транспорте. По сообщению пресс-службы завода АТИ, продукт является инновационным, поскольку соответствует высоким показателям экологической безопасности в связи с применением безасбестовых технологий. При этом сохранены высокие эксплуатационные характеристики тормозных колодок и накладок, в том числе показатели ходимости и безопасности.

Запуск нового производства позволит создать на заводе АТИ порядка 30 новых рабочих мест.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=943847&sec=1679

Барнаульский завод АТИ
  • Великоросс Великоросс
    21.06.1818:06:00

    В Барнауле будут выпускать экологически безопасные тормозные колодки

    ©Видео с youtube.com

    #1046621
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,