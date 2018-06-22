Российские композиты выходят на рынки Европы

Лидер российского композиционного рынка — НПП «ПОЛИПЛАСТИК», осуществил первые опытные поставки своей продукции на рынки ряда стран Европы. В рамках корпоративной программы по выходу на европейский рынок «Экспортный форсаж», российские композиты были поставлены на предприятия Германии, Литвы и Латвии, работающие в области автомобилестроения, производства бытовой техники и электромеханической продукции.

Об этом порталу «Сделано у нас» сообщили в пресс-службе компании.

Выход на европейский рынок — одна из стратегических целей российской компании. Для наращивания объемов экспорта, в рамках стратегии, российский компаундер принимает участие в одной из крупнейших выставок в отрасли — Compounding World Expo 2018, которая начнет работу в г. Эссен (Германия) 27 июня 2018 года.

Мероприятие обещает стать крупнейшим событием для поставщиков оборудования, потребителей и компаундеров со всего мира — компании более чем из 75 стран уже подтвердили свое участие в выставке.

На стенде НПП «ПОЛИПЛАСТИК» (№ 612), эксперты компании представят свою продукцию европейским клиентам, и смогут обсудить возможные варианты сотрудничества и ответить на все вопросы. Участие в подобных выставках — важный этап для выхода на европейский рынок.