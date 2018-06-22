«ЭФКО» открыла Центр пользования высокотехнологичным оборудованием в Белгородской области

На базе Инновационного Центра «Бирюч-НТ» (R&D центра Группы Компаний «ЭФКО») создан Центр коллективного пользования (ЦКП) высокотехнологичным оборудованием. Он призван повысить эффективность инновационных проектов ГК «ЭФКО» и представить высокотехнологическим стартапам региона возможность использовать сверхсовременную инфраструктуру для реализации своих целей.

Центр коллективного пользования открывает принципиально новые возможности для разработчиков Инновационного Центра и сторонних организаций, в том числе частных лиц. Уникальная в своем роде инфраструктура частного научного центра, не имеющая аналогов в России, позволит реализовать прорывные идеи, провести необходимые исследования и испытания. Доступ к лабораториям и пилотным установкам с передовым оборудованием предоставляется под контролем высокопрофессиональных сотрудников ИЦ «Бирюч-НТ».

ЦКП был создан на основе управления молекулярно-клеточных технологий, на базе которого ведется работа над проектами в области селекции и геномики КРС и сои, медицинских клеточных и субклеточных технологий и ряда других проектов. Теперь все они разделены на 4 блока: клеточных и субклеточных технологий, генетических исследований, криобиологический и эмбриологический.

По словам заместителя генерального директора по коммерциализации инновационных проектов ИЦ «Бирюч-НТ» Марка Лебедева, реорганизация имеющихся в Инновационном Центре интеллектуальных и технологических ресурсов позволила систематизировать работу в проектах. Центр коллективного пользования — это единая инфраструктура, располагающая уникальным оборудованием и высококвалифицированными специалистами и предоставляющая возможность оказывать комплексные и качественные услуги заказчику как из научной, так и предпринимательской среды.

«ЦКП позволяет еще более качественно оказывать услуги по реализации инновационных проектов и внедрению вновь созданных продуктов и технологий в нашу жизнь. В первую очередь, нас интересует решение комплексных задач, участие в полноценных проектах. Являясь частью инновационной структуры „ЭФКО“, мы хотим на финише получать значимые продукты, и ЦКП дает такие возможности», — комментирует Марк Лебедев.

«Посетителям» центра коллективного пользования будут предоставлены все необходимые условия для полноценного выполнения имеющихся задач: помещения и оборудование, расходные материалы, помощь квалифицированного персонала. На базе ЦКП проекты смогут не только получить результаты по базовым исследованиям, но и найти новые способы практической реализации, а также расширить направления деятельности.

«ЦКП Инновационного Центра „Бирюч-НТ“ в том числе специализируется на агробиотехнологиях. Выбранный вектор дает преимущества, поскольку в России это направление пока развито слабо», — поясняет заместитель генерального директора по развитию и руководитель проекта геномной селекции КРС ИЦ «Бирюч-НТ» Александр Колбас.

«Переступая порог ЦКП, лучшие проекты автоматически получают поддержку не только Инновационного центра „Бирюч-НТ“, но и доступ к ресурсам ГК „ЭФКО“, а также помощь с поиском источников и привлечением дополнительного частного и государственного финансирования. Поэтому мы ждем стратегические стартапы, настроенные на долгосрочное сотрудничество как по проектам, связанным с профилем Группы Компаний „ЭФКО“, так и в новых областях науки и техники», — отмечает Александр Колбас.

Группа компаний «ЭФКО» является крупнейшим российским вертикально-интегрированным производителем жиров специального назначения, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности. Компания также является ведущим производителем майонеза, растительного масла и кетчупа в России, выпуская эту продукцию под такими широко известными брендами, как «Слобода» и «Altero».

Инновационная деятельность Группы компаний «ЭФКО» включает в себя обширную программу по разработке новых продуктов и технологий производства, внедрению и совершенствованию системы управления качеством, а также автоматизации бизнес-процессов.