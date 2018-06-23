В Астрахани начали строительство второго колесного теплохода для нижегородской «Гаммы»

«На судостроительном заводе „Лотос“ состоялась закладка второго речного круизного судна проекта ПКС-180 „Золотое кольцо“. Теплоходы строятся в рамках программы лизинга морских и речных гражданских судов АО „Объединенная судостроительная корпорация“ (ОСК)», — говорится в пресс-релизе.

Компания уточняет, что заказчиком выступает ЗАО «Гознак-лизинг» (входит в состав ОСК), судовладельцами и операторами судов будут являться ООО «Волгасервис» и ООО «Речсервис», входящие в Группу компаний «Гамма».

Проект ПКС-180 «Золотое кольцо» представляет собой трехпалубный теплоход, рассчитанный на 180 пассажиров. Длина судна составляет 81,6 метра, ширина — 13,83 метра. Судно может работать на предельном мелководье — до 1,2 метра. Отмечается, что это даст теплоходам заметное преимущество перед существующим речным туристическим флотом, не эксплуатируемым на таких глубинах. Кроме того компьютерное управление движением и системами судна будет давать возможность подхода к необорудованному берегу. Пассажирские суда нового проекта позволят расширить географию речных круизов не только в европейской части страны, но и в Сибири, и на Дальнем Востоке.

Первое судно «Золотое кольцо» было заложено на заводе в январе 2018 года. Ранее верфь не строила суда такого типа.

ОАО «ССЗ «Лотос» входит в ОСК, является ведущим судостроительным предприятием на юге России, осуществляет ремонт корпусов судов, судовых систем и механизмов. Судозавод — якорный резидент особой экономической зоны «Лотос», формируемой в Наримановском районе Астраханской области.