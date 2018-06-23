Крупнейший молочный производитель Черноземья продолжает развивать сырное направление

Теперь в линейке мягких сыров компании «Молвест» новинка: «Буррата».

"Это самый гурманский сыр, производство которого считается настоящим искусством. Мы дерзнули освоить это искусство. Приглашали итальянских специалистов, технологов, для того чтобы поставить эту технологию. Работали около 8 месяцев над выпуском этого продукта. И сейчас, добившись того результата, который нас, внутреннюю дегустационную комиссию удовлетворил, мы сочли, что этот продукт достоин того, чтобы быть представленным на рынке. Мы запустили его в продажу, презентуем воронежским ресторанам" - рассказывает руководитель проекта Наталья Журавлёва.

Салаты, десерты или закуска — «Буррата» хорош и как самостоятельный продукт, и как часть блюда. Воронежские гурманы с новым сыром Felicita от «Молвеста» только знакомятся, но его уже можно встретить в фирменных магазинах компании.