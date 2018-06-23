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Агропром и пищевая промышленность

Крупнейший молочный производитель Черноземья продолжает развивать сырное направление

Теперь в линейке мягких сыров компании «Молвест» новинка: «Буррата».

  •  © tv-gubernia.ru

"Это самый гурманский сыр, производство которого считается настоящим искусством. Мы дерзнули освоить это искусство. Приглашали итальянских специалистов, технологов, для того чтобы поставить эту технологию. Работали около 8 месяцев над выпуском этого продукта. И сейчас, добившись того результата, который нас, внутреннюю дегустационную комиссию удовлетворил, мы сочли, что этот продукт достоин того, чтобы быть представленным на рынке. Мы запустили его в продажу, презентуем воронежским ресторанам" - рассказывает руководитель проекта Наталья Журавлёва.

Салаты, десерты или закуска — «Буррата» хорош и как самостоятельный продукт, и как часть блюда. Воронежские гурманы с новым сыром Felicita от «Молвеста» только знакомятся, но его уже можно встретить в фирменных магазинах компании.

  •  © tv-gubernia.ru
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http://tv-gubernia.ru/novosti/ekonomika_i_biznes/biznes/chempionov_mira_po_boksu_kormyat_novym_voronezhskim_syrom/

Молвест, буррата, сыр, импортозамещение
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