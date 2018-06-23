Брянский автомобильный завод представил внедорожный тягач для нефтяников

Брянский автомобильный завод на выставке «Нефтегаз — 2018» показал внедорожный тягач для нефтяников Брянский автомобильный завод, входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей», принял участие в 18-й Международной выставке оборудования и технологий для нефтегазового комплекса, которая проходила в московском Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

На объединённом стенде Концерна БАЗ продемонстрировал натурный образец внедорожного тягача БАЗ-69099 для монтажа специального оборудования массой до 43 тонн: мобильных буровых установок, автотопливозаправочного оборудования, пожарного оборудования, системы для перевозки контейнеров, краново-манипуляторной установки для погрузки и транспортировки различных грузов.

Кроме того, сейчас Брянский автомобильный завод начал совместно с МЧС ходовые испытания в Якутии нового арктического вездехода БАЗ-69092, предназначенного для работы в условиях вечной мерзлоты.

В ходе первых дней работы экспозиции проведен ряд продуктивных переговоров с представителями большого числа компаний, в результате которых были достигнуты определенные договоренности о применении оборудования производства предприятия в различных как текущих, так и будущих проектах.

АО «Брянский автомобильный завод» (в составе Концерна ВКО «Алмаз — Антей» с 2015 года) входит в число ведущих российских предприятий, производящих специальные колёсные шасси и колёсные тягачи высокой проходимости грузоподъёмностью от 14 до 40 т для военной и гражданской техники. Тягачи разработки и производства АО «БАЗ» являются основной платформой для вооружений и военной техники, поставляемых Концерном ВКО «Алмаз — Антей» в рамках государственного оборонного заказа.