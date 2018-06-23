Брянский автомобильный завод представил внедорожный тягач для нефтяников
Брянский автомобильный завод на выставке «Нефтегаз — 2018» показал внедорожный тягач для нефтяников Брянский автомобильный завод, входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей», принял участие в 18-й Международной выставке оборудования и технологий для нефтегазового комплекса, которая проходила в московском Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».
На объединённом стенде Концерна БАЗ продемонстрировал натурный образец внедорожного тягача БАЗ-69099 для монтажа специального оборудования массой до 43 тонн: мобильных буровых установок, автотопливозаправочного оборудования, пожарного оборудования, системы для перевозки контейнеров, краново-манипуляторной установки для погрузки и транспортировки различных грузов.
Кроме того, сейчас Брянский автомобильный завод начал совместно с МЧС ходовые испытания в Якутии нового арктического вездехода БАЗ-69092, предназначенного для работы в условиях вечной мерзлоты.
В ходе первых дней работы экспозиции проведен ряд продуктивных переговоров с представителями большого числа компаний, в результате которых были достигнуты определенные договоренности о применении оборудования производства предприятия в различных как текущих, так и будущих проектах.
- Великоросс
- 23.06.201808:27
- 1
23.06.1812:12:20