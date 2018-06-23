Предприятие МОЛОМ представляет линейку оборудования для производства топливной щепы

Торговая марка МОЛОМ представляет широкую линейку оборудования для производства топливной щепы. Оборудование отличается надёжными комплектующими и качественной сборкой на современном предприятии. Каждый этап сборки контролируется сотрудниками отдела контроля качества.

ТМ Молом представляет широкую линейку рубительных машин, в часности РБ-3000 одноступенчатого измельчения, использование которой решает основные проблемы при компоновке производственных линий по получению топливной, технологической и декоративной щепы.

Модернизированная дисковая рубилка объединяет в себе преимущество барабанных рубительных машин — РБ-3000 оснащена подающим конвейером, который позволяет автоматизировать загрузку исходного сырья посредством манипулятора и сравнительно невысокую стоимость оборудования для своей категории, что и представляет наибольший интерес для предприятий лесопильных и деревообрабатывающих производств. Стоит отметить, что конструкторская разработка РБ-3000 включает встроенную систему управления, а выгрузка полученного продукта осуществляется через выпускной патрубок вверх.

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