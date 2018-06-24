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Авиация

Очередной Сухой Суперджет 100 передан авиакомпании Аэрофлот

  •  © www.flightradar24.com

22 июня 2018 года очередной Sukhoi Superjet 100 был передан авиакомпании Аэрофлот.

Данный борт имеет регистрационный номер RA-89112 и заводской 95158. Первый полет самолет совершил 15.03.2018.

Полученный борт стал 44 бортом типа SSJ-100 в парке Аэрофлота. Всего Аэрофлотом заказано 50 самолетов типа SSJ-100, оставшиеся 6 будут поставлены в течение этого года.

Сегодня борт приступил к выполнению рейсов и уже выполнил рейс в Сургут.

  •  © www.flightradar24.com

Это уже 20 поставленный SSJ в этом году.

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https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-89112

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, Аэрофлот, ВЭБ
  • Вася Пупкин Вася Пупкин
    24.06.1812:53:38

    Двадцатый пошёл!       

    #1047166
  • Нет аватара bars_16
    24.06.1813:02:21

    Заглянул в кои-то веки на викидот. Ничего нового. Достраиваются борта для Аэрофлота,Интерджета и Ситиджета. Насколько понимаю,основная проблема сбыта пока не решена…

    Отредактировано: bars_16~13:03 24.06.18
    #1047170
    • Нет аватара vlTepes
      24.06.1813:04:35

      Насколько понимаю,основная проблема сбыта пока не решена…

      г-н Рубцов еще не продал все купленные им CSeries. Как продаст — так сразу примется за продажи SSJ и МС-21.

      #1047172
      • Нет аватара bars_16
        24.06.1813:14:01

        сразу примется за продажи SSJ и МС-21.

        С «масяней» понятно — пока не производим,но что мешало синхронно с CSeries продавать суперджеты. А с мексиканцами волынка растянулась на годы. Емнип,контракт с ними на поставку 30 суперджетов планировали завершить в 2014г…

        #1047175
        • Нет аватара vlTepes
          24.06.1813:21:02

          но что мешало синхронно с CSeries продавать суперджеты

          Как продаст хоть один суперджет — посмотрим.

          Пока назначение сего господина выглядит как чистое вредительство.

          #1047178
          • Нет аватара bars_16
            24.06.1814:07:32

            выглядит как чистое вредительство

            Да кто же знает,кто там основной вредитель, а кто подставной. А может и нет никаких вредителей,просто по другому работать не умеют и/или не научились…

            Если абстрагироваться от слабых продаж суперджетов,то ,хоть и медленно,но позитив в области гражданского и транспортного самолётостроения пробивает себе дорогу. МС-21 на выходе,турбопропы в Воронеже и Луховицах вот-вот полетят,в Ульяновске,вроде как,уже в этом году порадуют увеличением производства транспортников и заправщиков,в Таганроге опять же Бе-200 на мелкую серию поставили и т. д. Т.ч. светлое будущее реально. А самарский Авиакор при этом жалко…(

            #1047183
  • Иван Кротов Иван Кротов
    24.06.1815:29:02

    Ложку меда добавлю на контракт по укороченной версии на 75 мест по S7. Наверно потихоньку будут склонять казахов с белорусами, но там в чем-то другом придется поступится. Еще маячит Иран, там вроде по лучше и 20 машин они хотят купить.

    #1047199
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