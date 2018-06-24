Очередной Сухой Суперджет 100 передан авиакомпании Аэрофлот
22 июня 2018 года очередной Sukhoi Superjet 100 был передан авиакомпании Аэрофлот.
Данный борт имеет регистрационный номер RA-89112 и заводской 95158. Первый полет самолет совершил 15.03.2018.
Полученный борт стал 44 бортом типа SSJ-100 в парке Аэрофлота. Всего Аэрофлотом заказано 50 самолетов типа SSJ-100, оставшиеся 6 будут поставлены в течение этого года.
Сегодня борт приступил к выполнению рейсов и уже выполнил рейс в Сургут.
Это уже 20 поставленный SSJ в этом году.
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