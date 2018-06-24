Очередной Сухой Суперджет 100 передан авиакомпании Аэрофлот

22 июня 2018 года очередной Sukhoi Superjet 100 был передан авиакомпании Аэрофлот.

Данный борт имеет регистрационный номер RA-89112 и заводской 95158. Первый полет самолет совершил 15.03.2018.

Полученный борт стал 44 бортом типа SSJ-100 в парке Аэрофлота. Всего Аэрофлотом заказано 50 самолетов типа SSJ-100, оставшиеся 6 будут поставлены в течение этого года.

Сегодня борт приступил к выполнению рейсов и уже выполнил рейс в Сургут.

Это уже 20 поставленный SSJ в этом году.