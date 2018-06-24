Компания ПОЛИМЕХ запустила комплекс по переработки ПЭТ-бутылок в Минске

Компания «ПОЛИМЕХ» (г. Москва) — российский производитель оборудования для переработки пластмасс, запустила комплекс по переработки ПЭТ-бутылок на територии Минска. Владельцами комплекса стала компания «Экорес». В состав комплекса входит более 15 единиц оборудования, что позволяет получать на выходе качественную ПЭТ-флексу с высокой производительностью до 600кг/ч.

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