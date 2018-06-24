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Экспорт

Компания ПОЛИМЕХ запустила комплекс по переработки ПЭТ-бутылок в Минске

  •  © polimech.ru

Компания «ПОЛИМЕХ» (г. Москва) — российский производитель оборудования для переработки пластмасс, запустила комплекс по переработки ПЭТ-бутылок на територии Минска. Владельцами комплекса стала компания «Экорес». В состав комплекса входит более 15 единиц оборудования, что позволяет получать на выходе качественную ПЭТ-флексу с высокой производительностью до 600кг/ч.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/7WdClUdVO0U

  •  © polimech.ru
  •  © polimech.ru
  •  © polimech.ru
  •  © polimech.ru
  •  © polimech.ru
  •  © polimech.ru
  •  © polimech.ru
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http://polimech.ru/blog/2017/11/21/kompaniya-polimeh-zapustila-kompleks-po-pererabotki-pet-butyilok-v-minske/

Полимех, Белоруссия, оборудование российского производства
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